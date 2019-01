R. Kelly nie tout et contre attaque

Une des chambres de R. Kelly a de sérieux problèmes avec les autorités de Chicago … mais il insiste sur le fait qu’elles ont tout tordu, parce que son studio controversé n’a jamais été utilisé comme maison.



Le studio de Chicago, qui a beaucoup figuré dans “Surviving R. Kelly”, a été envahi par des flics de Chicago et le département du zonage du comté de Cook – qui ont fini par déposer une plainte contre Kelly.

Les fonctionnaires disent qu’il existe des preuves qu’il utilise l’endroit comme résidence et qu’il a effectué des travaux de rénovation sans obtenir de permis.

Des sources proches de Kelly nous disent qu’il nie avoir jamais vécu en studio. Bien qu’il admette avoir un lit là-bas, il dit que celui-ci n’était là que pour de très longues sessions d’enregistrement – 14 à 15 heures – lorsqu’il était trop épuisé pour rentrer chez lui ou en cas de grosse tempête hivernale.

On nous dit qu’il souligne également le fait qu’il a une vraie résidence à la Trump Tower de Chi-Town.

En ce qui concerne les rénovations présumées … nos sources disent que Kelly pense que le studio est exactement comme il était quand il a commencé à louer l’espace il y a 3-4 ans. Il dit que la chambre simple était déjà là et il a simplement ajouté des meubles.

Le fait est que Kelly a un poisson plus gros à faire frire que la violation du code du bâtiment. Lui et Sony, son label de longue date, se sont séparés … son ex-manager a été arrêté pour avoir proféré des menaces contre la famille de Joycelyn Savage … et il est toujours victime d’ allégations d’abus sexuel .



Kelly aura une audience pour la violation, mais au pire, il sera condamné à une amende ou à une expulsion. Comme le procureur Kim Foxx l’a dit […], ils recherchent activement des témoins pour engager des poursuites pénales contre lui.