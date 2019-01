Pour les tirages au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain a hérité d’une grosse écurie anglaise en l’occurrence Manchester United. Le 12 Février prochain, les Reds Devils reçoivent à Old Trafford l’équipe parisienne. Le 06 Mars pour la manche retour, c’est le PSG qui sera l’hôte du club de Premier League dans l’enceinte du Parc des Princes. Cette double confrontation est autant un cauchemar pour les hommes de Thomas Tuchel que pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ; le successeur du Spécial One José Mourinho. Ce match sera très disputé par les deux équipes telle une partie de roulette jouée par des experts.

Quelles sont alors les chances de qualification du PSG ?

Lors de la phase de poule, le club francilien est arrivé premier du groupe C contre toute attente devant Liverpool, Naples et l’étoile Rouge de Belgrade. Alors que le club anglais de Liverpool partait favori pour s’emparer de la tête du classement, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont bien créé la surprise. Mal rentrés dans la compétition en se faisant battre 3-2 à Anfield, les protégés du technicien allemand Thomas Tuchel se sont offert gracieusement l’Etoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes sur un score de 6-1. Le PSG est accroché à la 3è journée à domicile face à Naples. Le club italien est venu arracher un précieux point dans un nul 2-2. Scénario semblable à San Paolo en Italie car score à l’arrivée 1-1. Paris se venge à la 5è journée en battant à domicile par 2-1 Liverpool de Sadio Mané. Dernière journée de la campagne, Paris termine en beauté en Serbie en s’offrant royalement l’étoile rouge de Belgrade 1-4. En tout, le plus gros budget de la France a marqué un total de 17 buts contre 9 encaissés.

Quel bilan faire de la phase de groupe ?

Le club du richissime homme d’affaires qatari Nasser Al-Khelaifi a perdu plusieurs points notamment face à une équipe napolitaine qui n’était pas dans ses beaux jours. Malgré cela, le club a fini leader inespéré de son groupe. Le PSG a marqué beaucoup de buts notamment 17 buts en seulement 6 rencontres. Mais il a également encaissé près d’une dizaine plus précisément 9 buts. De cela, il faut retenir que l’attaque répond parfaitement mais qu’il y a encore beaucoup de travail sur le plan défensif. Avant la fatidique rencontre contre Man United, il urge de repartir au Camp des Loges pour certains réglages.

Les chances de qualifications du PSG.

Il est de coutume de dire que le vrai niveau du PSG dans la plus prestigieuse compétition des clubs européens est l’étape des huitièmes de finale. Depuis plusieurs saisons, le club parisien sort de la compétition par la petite porte à ce niveau. Cette saison encore, l’équipe de l’attaquant brésilien Neymar Jr hérite d’un tirage plus ou moins désagréable.

Une attaque de feu, le point fort de Paris ?

Paris est leader de Conforama Ligue 1 à 10 points du dauphin Lille. Et cela est rendu possible en partie grâce à l’efficacité de l’attaque. En effet, le club parisien dispose d’une armada offensive impressionnante constituée du jeune international français Kylian Mbappé, du brésilien Neymar ou encore de l’uruguayen Edinson Cavani. Ce trio totalise 36 buts dans l’élite française et reste de loin l’une des meilleures attaques sur le vieux continent. En Champions League, ce trio a marqué 10 buts en six matchs. Neymar par cinq fois, Mbappé par trois fois et Cavani par deux fois. Outre ces joueurs, Paris détient d’autres joueurs à l’image d’Angel Di Maria, Julien Draxler ou encore Moussa Diaby capables de réaliser la surprise. L’équipe de Manchester United est arrivée deuxième de la phase de groupe derrière la Vieille Dame d’Italie avec 10 points. Mais il est à préciser que le club est mal-en-point en Premier League et traverse une crise qui a conduit au limogeage du technicien portugais José Mourinho.

L’équipe du PSG peut bien profiter de la mauvaise passe de Man United pour s’offrir un ticket pour les quarts de finale. Il est indéniable que même fragilisé, le club anglais reste dangereux. La bonne forme du club francilien est une opportunité à saisir. Paris dispose d’assez de jeunes joueurs mais également de joueurs expérimentés comme Buffon. Le football réserve bien de surprise mais à l’heure actuelle, l’on peut croire à la qualification du PSG devant le club de Paul Pogba.