Quel mercato pour Marseille cet hiver ?

Ce n’est plus un secret pour personne. Marseille est en crise. Éliminés de toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés (Europa League, Coupe de France, Coupe de la Ligue), les Phocéens sont également au plus mal en championnat malgré une victoire (1-0) en déplacement face à Caen ce dimanche. L’OM traverse des moments difficiles et les supporteurs préfèrent jouer à la roulette plutôt que de remplir le Vélodrome. Face à cette situation, le mercato hivernal se présente comme la seule solution pour ressusciter le club.

Quel mercato idéal pour les olympiens?

Les années se suivent sans se ressembler pour ce club historique de France. Troisième l’an dernier, et auteur d’une fantastique épopée européenne (vice-champion de l’Europa League), Marseille semblait retrouver son prestige d’antan. Certains analystes, emballés, leur prévoyait d’ailleurs une saison 2018-2019 encore plus grande que la précédente. Mais il s’agit de tout l’inverse. Avant d’analyser le mercato, retour sur le bilan catastrophique des phocéens à mi- saison.

Le championnat, seule roue de secours !

Avec quelques recrues supplémentaires, Marseille semblait armer pour faire face à toutes les rencontres qu’exigeait un parcours européen. Mais ce fut tout l’inverse. Éliminé par Strasbourg en 8e de finale de la coupe de la ligue (1-1 puis 2 t.a.b contre 4), les hommes de Rudi Garcia ont été récemment sortis de la Coupe de France par un modeste club, Andrézieux. Le club de National 2, l’équivalent de la 4e division française a éliminé le club marseillais au terme d’un match pathétique. 2 buts encaissés et incapables d’en mettre un but. En Europa League, le constat est plus amer. Dans un groupe relativement équilibré avec Francfort, la Lazio et l’Ael Limassol, Dimitri Payet et Co, ont terminé bon dernier avec un petit point au compteur. Le championnat reste désormais le seul moyen pour les olympiens d’accéder à l’Europe en fin de saison. Seulement, scotché à une triste neuvième place, à huit points du podium, la situation n’est pas au plus mieux pour les joueurs. Il faudra vite se ressaisir pour espérer être européen l’année prochaine.

Alors le mercato idéal à Marseille, ça donne quoi?

Bien que le mercato d’hiver semble compliqué pour attirer des joueurs, il urge pour Marseille de se renforcer. Tous les postes, du gardien à la pointe sont interpellés et nécessitent des nouveaux éléments. Alors quels seraient les profils idéaux pour l’OM. Les choix ne sont pas légions.

– La défense

Pour ce mercato, les phocéens auront essentiellement à ressouder la défense. Marseille est l’une des pires défenses de Ligue 1 et ce constat est inquiétant au vu des prochaines échéances. Les pistes plausibles:

-Dalbert Henrique: le latéral de l’inter peine à prendre ses marques en Italie. Lui qui était pourtant si bon du côté de Nice. Un retour en France pourrait être l’idéal pour le latéral. L’option financière serait intéressante pour le club marseillais s’il dégraisse suffisamment l’effectif.

– Victor Ruiz : le défenseur de Villareal pourrait être la solution à tous les maux de la cité phocéenne. Libre l’été prochain, il semble être une option fiable et accessible pour la charnière.

Le milieu de terrain

Marseille se fait manger au milieu de terrain et les performances de ses joueurs en est la cause. Il faut donc renforcer l’entre jeu marseillais.

– Andreas Pereira: le prodige de Manchester United est en manque de temps de jeu. Prêté à valence, la saison dernière, Marseille pourrait tenter de l’avoir en prêt. Nul doute que sa technique ferait un peu de bien à une équipe mal en point.

– Sergi Samper: toujours dans le rayon doué et pas cher, Samper peut être une option intéressante pour les marseillais. Jamais totalement mis en confiance à Barcelone, l’aventure marseillaise pourrait être bénéfique aux deux partis.

L’attaque

– Mario Balotelli: Évidemment c’est la cible prioritaire du club. Marseille lorgne depuis sur Balotelli et ce n’est qu’une question de temps pour que l’opération se fasse. Il faudra sans doute les nerfs solides et une patience à toute épreuve pour canaliser super Mario.

– Iker Munian: le joueur basque s’avère aussi avoir un profil intéressant sur le papier. Remarquable par ses prestations depuis quelques années, et avec un contrat presque à terme, une option de rêve.

Cependant à côté de toutes ses cibles, Marseille devra libérer des joueurs pour bénéficier de ressources financières et physiques pour espérer relancer une équipe qui ne tourne plus.