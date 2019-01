Louer un “petit ami Instagram” à Rome c’est désormais possible

Vous rêvez d’être suivi(e) par un photographe dans les plus beaux endroits de Rome pendant trois heures? C’est maintenant possible, pour 350 euros.

C’est une tendance: le secteur du tourisme compte bien profiter de l’impact des réseaux sociaux sur notre vie de tous les jours.

Ce concept a été imaginé par AccorHotels en Suisse, où un influenceur peut gérer votre Instagram pendant vos vacances. L’idée de cette agence de voyage est dans le même registre de Roma Expérience.

Roma Expérience propose une option à son offre de tour de la ville coûtant 750 euros. Un photographe peut vous suivre pendant les trois heures de la visite pour 350 euros. Le professionnel a donc pour mission de prendre des clichés de vous dans les plus beaux endroits de la ville éternelle. Il n’apparaît jamais sur les photos, et endosse le rôle du petit ami (ou de la petite amie) au service de la personne qu’il aime.

“Il est important pour nous de suivre les désirs en constante évolution de nos voyageurs, et comme les photos de vacances de haute qualité deviennent un facteur de plus en plus important pour eux, nous voulons nous assurer d’être en mesure de répondre à leurs attentes”, a justifié David Bolognesi, directeur du marketing chez Roma Expérience. De quoi bien alimenter son compte Instagram…