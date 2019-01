Selena Gomez serait, selon la chanson, toujours dépressive

Selena Gomez s’est associée à Julia Michaels pour une nouvelle chanson. Les paroles parlent de l’angoisse et s’inspirent directement de leurs expériences personnelles.

La chanson “Anxiety” a été écrite par Julia Michaels. Elle met l’accent sur le côté angoissant de certaines relations. Pour les paroles, l’artiste a travaillé avec la productrice Selena Gomez qui a récemment suivi un traitement pour soigner ses angoisses et sa dépression.

Selena Gomez a déclaré sur les réseaux sociaux tout l’amour qu’elle avait pour son amie: “Tu m’as appris à avoir du courage alors que je doutais de moi-même, écrit-elle. Cette chanson me tient particulièrement à cœur car je suis passée par là. Vous n’êtes pas seul”.

L’année dernière, la productrice avait confié dans une interview qu’elle ne pourrait jamais vaincre la dépression mais qu’elle faisait tout son possible pour prendre soin d’elle. “Ma santé et mon bien-être passent avant tout, explique-t-elle. J’ai eu beaucoup de problèmes à cause de mes peurs. Je sais que je ne réussirai jamais à vaincre toutes ces difficultés. C’est une bataille que je devrai mener jusqu’à la fin de mes jours mais cela ne fait rien. Je prends avant tout soin de ma santé et le reste suivra”