Voici deux vampires des temps modernes qui vivent au Texas

“Vampires”, ils trouvent des donneurs de sang pour “être en bonne santé”

Ils, ce sont Logan et Daley South se sont proclamés “roi et reine” de la Cour des vampires d’Austin, au Texas.

Interrogés par une chaine de télévision locale, le couple de trentenaires a révélé qu’ils se considéraient comme des vampires à part entière. Ils portent des crocs, évitent la lumière du soleil et dorment pendant la journée. Pour eux, le fait d’être un vampire n’est pas un choix. “Cela fait partie de vous et vous naissez avec”, explique Logan.

Chaque mois, le couple contacte une personne qui accepte de donner son sang car ils ont, disent-ils, “besoin d’absorber de l’énergie humaine, de l’énergie psychique et sexuelle pour rester en bonne santé”. Avec le temps, ils ont construit un réseau de “donneurs”, à qui ils demandent des analyses sanguines tous les six mois, pour éviter la transmission des maladies.

Pour Daley, la “femme vampire”, ce sang lui apporte l’énergie dont elle a besoin quand elle se sent déprimée. Pour Logan, son mari, cet échange a aussi un “côté intime et sexuel”, bien que le goût du sang ne l’excite pas, précise-il.

Lors de leur mariage, en 2017, le gâteau avait pour thème Dracula et des danseuses de pole dance assuraient l’animation.