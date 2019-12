Mr Mboup, ce jeune cadre clashe DIP & Omzo

Mr Mboup, un jeune cadre dynamique de la place, amoureux du rap, a décidé de clasher les rappeurs Dip, Omzo, Ngaaka, One Lyrical et Hakill. Et ces rappeurs ont tristement occupé l’actualité ces derniers jours, avec des clashs, aussi irrespectueux et injurieux les uns que les autres. Mr Mboup, ce jeune, issu de la Médina, revient aux fondamentaux de ce noble art. C’est en conséquence que ce jeune cadre donne une leçon de morale, de civisme et de rap, à ces ténors du mouvement hip hop. On vous laisse apprécier le son!

