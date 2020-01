Impressions épisode 1 Dérapages

L’épisode 1 de votre nouvelle série est un véritable délice où se mêlent le grand amour, la réussite mais aussi de l incertitudes

On y retrouve aussi des personnages qu’il faudra connaître dès à présent afin de mieux appréhender les épisodes suivants.

Il y a d’abord Aby, qui ayant été victime des violences commises par les hommes sur les femmes (notamment son père puis le second mari de sa mère) va s’investir pleinement dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes en créant notamment le site en ligne « Mousso » qui signifie « femmes » en mandingue. Ce site permet aux femmes victimes de l’hégémonie masculine de dénoncer ces actes cruels, inhumains et dégradants d’un autre âge qu’elles subissent au quotidien.

Puis l’on découvre Binette, l’amie de toujours d’Aby, la confidente et conseillère. Mais, attention leurs caractères et leurs façons d’appréhender la vie sont diamétralement opposées.

En effet, si Aby affiche une certaine phobie des hommes à cause de son vécu passé et des différentes expériences traumatisantes qu’elle a traversé, Binette quant à elle croque la vie à pleine dents et collectionne les aventures au gré du vent.

Puis, on découvre le duo infernal composé de Bachir et Alou. Deux amis escrocs dans l’âme, trafiquants et dealers en tous genres. Pour ces deux gus-gus toutes les occasions sont bonnes pour se faire de l’argent.

Enfin, dans ce premier épisode, on découvre plusieurs autres personnages comme Ya Fatou, la jeune sœur d’Aby, sa maman, celle de Bachir qui semble complètement dépassée par les agissements de son garçon, un ancien repris de justice qui semble encore possédé par ses vieux démons.

Dire que c’est lui qu’Aby semble considérer comme l’homme idéal qu’elle attendait !

Du grabuge dans l’air en perspective !

Allez, chers amis vivement le second épisode pour savoir si la naïve Aby va tomber dans les griffes du redoutable Bachir.

Source : Senepeople