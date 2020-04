L’intelligence artificielle, de plus en plus présente dans le monde

Au cours de ces deux dernières décennies, l’intelligence artificielle est probablement la plus grosse invention de l’être humain sur terre. En effet, grâce à la progression et l’évolution des machines informatiques, comme les serveurs, les ordinateurs, les robots ou encore les téléphones, le monde peut compter sur des ordinateurs surpuissants pour pouvoir effectuer des multitudes de tâches.

Aujourd’hui, tout le monde ou presque dispose d’un smartphone dans son foyer, que ce soit via ses parents, sa conjointe/son conjoint, ou même ses enfants. Très à l’aise avec la nouvelle technologie, les adolescents et jeunes adultes tirent le maximum des produits informatiques et permettent aussi d’améliorer les ordinateurs et serveurs.

Pour résumer le principe de l’intelligence artificielle, c’est tout simplement l’aboutissement de la recherche constante d’automatisation des tâches faite par l’homme afin de simplifier son existence ou tout bonnement pour s’enrichir. Ainsi, les ordinateurs permettent aujourd’hui de calculer, de manière autonome, de multitudes d’opérations très complexes et presque impossible à réussir avec un cerveau humain.

L’intelligence artificielle est ainsi utilisée partout, dans tous les domaines, que ce soit dans l’économie, le bâtiment, l’éducation ou bien l’agriculture. En effet, les agriculteurs à la pointe de la technologie ont clairement tout intérêt à faire confiance aux ordinateurs pour automatiser le plus grand nombre de leurs tâches : arrosage des plants, expositions des champs, ouverture des serres automatisées…

Le bâtiment voit aussi d’un très bon œil l’arrivée des ordinateurs dans son monde. En effet, avec les architectes et les nombreux points de calculs à connaître pour, par exemple, faire tenir un immeuble, la marge d’erreur est désormais beaucoup plus faible et l’utilisation de ce type de machines est ainsi plus courante. Comme le moulin ou encore l’imprimerie, l’IA sera considérée, dans les prochaines années, comme l’une des plus grandes révolutions de l’homme, afin de résoudre rapidement des problèmes. Désormais, on ne cherche plus à créer un outil spécialisé pour la répétition exacte d’une tâche bien particulière, mais la construction d’une machine capable de comprendre son environnement et d’adapter sa réponse, sa « tâche », en fonction du contexte et des besoins.

Dans les jeux-vidéos aussi, l’intelligence artificielle est très répandue pour permettre une expérience sensationnelle et magnifique. En effet, que ce soit pour les jeux de sport comme FIFA ou NBA 2K, ou bien les jeux de guerre comme Call of Duty, le rôle de l’ordinateur est ultra-important pour pouvoir offrir une difficulté qui s’adapte aux utilisateurs à l’image du jeu Detroit Become Human. D’autres entreprises comptent, elles-aussi, miser à long terme sur l’utilisation de robots dotés d’intelligence artificielle afin d’offrir de nouveaux services. On peut notamment penser à Amazon, qui multiplie les brevets pour proposer et améliorer des drones autonomes afin de livrer les colis dans un minimum de temps. Une nouvelle invention qui devrait permettre au réseau routier américain d’être moins surchargé et réduire la pollution. Vous l’aurez compris, l’intelligence artificielle est, aujourd’hui, présente un peu partout dans l’environnement mondial et devrait prendre encore plus de place dans les années futures. Une bonne idée pour la suite ?