La série sénégalaise Dérapages à la conquête de l’Afrique

C’est un secret de polichinelle connu de tous, la série Dérapages qui a connu un très grand succès au Sénégal va être diffusée en prime time tous les mardis sur NCI, la Nouvelle Chaine Ivoirienne à partir de ce mardi 17 novembre 2020.

Cette série produite par Lahad Wone raconte l’histoire de Aby Diallo une femme âgée de 35 ans au sommet d’une belle carrière professionnelle qui rencontre Bachir Diop, un séducteur qui aime se faire entretenir par les femmes et qui la trahira.

Contacté par la rédaction de Senepeople, le producteur de Dérapages n’est pas peu fier de compter parmi ses téléspectateurs la communauté francophone. Il assure que la série a attiré de fortes audiences inédites.

Il faut signaler que Abdou Lahad Wone avait déjà rencontré un grand succès en 2017 avec Tundu Wundu prix de la meilleure série au Fespaco 2017. Et l’histoire risque de se répéter avec Dérapages, une télénovelas à la sauce sénégalaise. Aujourd’hui, son plus grand souhait c’est de toucher plus de monde en Afrique et exporter la culture sénégalaise.