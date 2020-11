L’incroyable histoire de Talima la petite étoile sénégalaise de The Voice Kid

De retour au Sénégal, son pays natal pour des raisons de tournage d’un long-métrage Big Five, une production en partenariat avec France Télévision, Talima s’est livrée à nos jeux de question dans le beau jardin de l’hôtel Royam à Saly Portudal.

La jeune artiste originaire de la Casamance s’est confiée à Senepeople pour nous en dire un peu plus sur son parcours, sa passion, sa participation à The Voice Kids avec sa fraicheur, son sourire, ses multiples talents et ses rapports avec Ismael Lo, l’auteur de « Tajabone », chanson tube et culte des années 90.

Après son passage à ce programme révélateur de jeunes talents sur TF1, la pétillante jeune fille a eu pas mal de propositions de carrière. Talima est cooptée par une agence de tournage et a commencé à enregistré un album, Un opus qui, malheureusement, ne verra pas son jour à cause de la Covid 19. Ses parents privilégiant ses études et son apprentissage artistique.

Née au Sénégal, Talima vit en France depuis 5 ans. Très jeune, elle ne vit que pour la musique. Une passion qu’elle partage avec sa sœur autiste.

C’est avec beaucoup de talents que Talima alors âgée de 12 ans s’est révélée et a su se faire remarquer lors de Voice Kids en captivant le jury avec ses interprétations. Certains ont eu les larmes aux yeux quand ils ont suivi sa prestation un vendredi soir sur la chanson « Tajabone ». Il s’agit de sa plus belle prestation selon la plupart des observateurs.

Avec son coach Soprano, la petite candidate a pu gagner son ticket pour la demi-finale puis pour la finale en chantant avec beaucoup d’énergie.

Depuis 2014, The Voice Kids donne la chance aux candidats âgés de 6 à 15 ans de dévoiler leurs talents à un jury (retourné) composé de quatre artistes : Jennifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori.

Rédaction de Senepeople