Dieyna Baldé : La chanteuse de nouveau sous les feux des projecteurs

Jeune chanteuse originaire de Kolda, Dieyna Baldé a marqué les esprits des Sénégalais avec des titres comme « Babam, son premier single officiel puis « Yaye » et plus récemment « Dina Bakh »

Dieyna Baldé

Après quelques moments passés dans les eaux troubles sans sortir un tube, Dieyna a décidé de mettre sur le marché ses deux singles afin de voir comment évoluent les choses. Au début, la première chanson « Yaye » un remix de feu Abdoulaye Mbaye n’était pas programmée, mais elle l’a reprise pour rendre hommage à la mère du défunt chanteur. « Dina bakh » qui est le second morceau, est un message adressé aux Sénégalais qui traversent des moments difficiles et qui ont eu à vivre des moments douloureux, de ne pas flancher ou baisser les bras. “On connaît dans la vie des hauts et des bas, l’essentiel reste de ne pas perdre foi dans l’avenir “lit-on dans la description de sa chanson très rythmée.

Bien vrai que la musique était une passion, Dieyna n’aurait jamais pensé en faire un métier. Etant la seule fille d’une fratrie de 6 enfants, la native du Fouladou passait tout son temps libre avec ses frères qui avaient l’habitude de faire du rap à la maison. Découverte à l’âge de 14 ans dans le concours musical Sen P’tit Gallé sur la TFM, Dieyna Baldé a entamé sa carrière musicale en 2018 avec un répertoire de trois singles à son actif.

Certes Dieyna croit fortement à la musique et veut faire une carrière afin d’atteindre le sommet comme son idole et référence Viviane Chidid. Mais elle estime que cet art à lui seul ne suffit pas. C’est pourquoi elle veut créer sa propre marque de vêtements, mettre sur pied une usine de parfumerie et participer au développement de sa région « Je veux être la plus jeune artiste et la plus riche du show-biz », dixit Dieyna.





Aujourd’hui Dieyna a tourné la page de la polémique avec Mamadou Diop directeur de l’ISEG et croque la vie en pleines dents. Revenue en force sur le devant de la scène musicale, la jeune chanteuse, mère d’un enfant est plus que jamais déterminée pour prouver son talent au public. Sur les réseaux sociaux, la nymphe a surpris ses fans en s’affichant avec un nouveau look totalement décontracté. Ce qui démontre qu’elle est une femme séduisante au charme unique.

Cheikh Coka

Senepeople