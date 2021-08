QU’EST DEVENU FAMA THIOUNE ?

Plus radieuse que jamais, Fama Thioune a retrouvé le bonheur. Après son divorce, Fama a opéré un tournant dans sa vie, elle a quitté le Sénégal pour partir s’installer en France. La rédaction de Senepeople a tenté d’en savoir plus sur sa nouvelle vie.

Depuis son départ de la TFM, Fama Thioune n’est plus apparue sur le petit écran. L’ex animatrice a refait sa vie. Elle a quitté Dakar en 2019 et posé ses valises en France, accompagnée de ses deux enfants. Elle apparaît de plus en plus belle sur les réseaux sociaux au point d’attirer notre attention sur la nouvelle vie qu’elle mène actuellement.

Fama se concentre désormais sur sa carrière et sur l’éducation de ses deux enfants dont elle s’occupe merveilleusement bien. Elle a créé de petites startups et travaille discrètement dans son coin. Selon des sources proches d’elle, elle s’active également dans d’autres business qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

Elle profite souvent de son temps libre pour mettre en avant son style de vie, qui séduit ses nombreux followers. La nouvelle vie de Fama Thioune fascine ses milliers de fans sur les réseaux sociaux. Ses posts sont aimés et partagés des milliers de fois. Bien dans ses décolletés et dans sa nouvelle vie Fama reste une femme comblée au point qu’on pourrait se dire que le divorce lui va si bien. Elle semble retrouver une seconde jeunesse en témoignent ses photos où on peut remarquer une perte de poids. Elle a retrouvé la silhouette qu’elle avait avant son mariage, ce qui a été remarqué par certains internautes qui n’ont pas hésité à lui demander son secret pour maigrir. Prouvant qu’elle est plus heureuse et plus confiante que jamais.

À la question que se posent ses fans : Fama a-t-elle retrouvé l’amour ? En tout cas,la sublime jeune femme aura moins de mal à trouver l’âme sœur.

Pour rappel, Fama Thioune a commencé comme mannequin de publicité. Elle a très tôt été repérée sur le petit écran avec des spots publicitaires de Foster Clark’s dès l’âge de 16 ans. Elle a travaillé avec de grandes marques comme TIGO, LONASE… Elle a fait ses débuts à la télévision avec la SENTV en 2012 puis elle a rejoint la TFM avant de s’envoler vers la France.

Et à ceux que ses publications sur Instagram font saliver et qui se demandent quand est-ce qu’elle rentrera au Sénégal, nous avons le regret de vous annoncer que Fama n’est pas prête de rentrer.

