ASTOU DIONE : CETTE PRESENTATRICE DONT LA BEAUTE CREVE L’ECRAN

Elle rayonne à l’écran, apporte son savoir-faire aux émissions qu’elle présente et est véritablement entrée dans le cœur des Sénégalais, faisant désormais partie de leur quotidien. Zoom sur l’une des plus belles présentatrices télé sans qui nos moments de détente seraient bien plus moroses.

Souriante, pleine de charme et de joie de vivre, elle peut aussi se montrer très pugnace dans ses interviews. Depuis qu’elle a débarqué à la deuxième chaine privée du Sénégal en 2017, Astou Dione qui est devenue la nouvelle présentatrice du 20h crève l’écran et a séduit tout le monde. Elle s’impose comme l’étoile montante de la 2STV.

Diplômée en journalisme et communication à l’ISEG et chroniqueuse passionnée des questions politiques, Astou a d’abord fait ses débuts comme journaliste de presse en ligne à Senegaltv, puis un passage éclair à Senepeople avant de déposer ses baluchons chez El Hadj Ndiaye. Courageuse et ambitieuse, Sokhna Astou comme on l’appelle affectueusement, fait partie de cette nouvelle génération de jeunes journalistes qui émergent dans le paysage audiovisuel sénégalais. Elle bénéficie sans aucun doute de la confiance du PDG.

Très classe et pleine d’assurance, avec une taille de guêpe, Astou adopte un style vestimentaire qui laisse peu de place à l’imagination. Très influente sur les réseaux sociaux, la jeune journaliste et chroniqueuse sait s’imposer et défendre ses idées. Que ce soit en politique ou sur les questions relatives à la vie sociale. Ce qui lui a valu une notoriété et une crédibilité dans la presse.

Sacrée prix de la révélation de l’année 2021 lors de la dernière édition des Calebasses de l’excellence, Astou Dione qui continue de faire ses épreuves est une férue de la mode. Et ce n’est pas le fruit du hasard, car la jeune journaliste l’a hérité de sa sœur ainée Kiné Dione, une styliste de renommée internationale pour avoir participé à des défilés à travers le monde. Astou adore prendre des pauses et en joue souvent sur le plateau du JT de la 2STV. Tous les jours, la star du petit écran alimente l’admiration de ses 40 000 fans sur instagram. Mais derrière ces photos sensationnelles, se cache une jeune femme brillante, professionnelle mais aussi d’une beauté indéniable et parvient à sublimer son émission grâce à son naturel et son charme inégalé.





Cheikh Coka

Senepeople