“Man ak Yow”: Ma Sané revient en force avec des couleurs

La Chanteuse MA Sané rend hommage à ses fans à travers son nouveau clip qu’elle prépare, intitulé “Man ak Yow”

Entre Ma Sané et ses fans, c’est une longue histoire d’amour et de fidélité. Peut-être la plus belle et forte pour une chanteuse de sa dimension. L’artiste a souvent manifesté son amour indéfectible en vers ses fans à travers ses chansons et dans ses interviews et ses images, mais c’est la première fois qu’elle leur dédie un clip, « Man ak Yow », qu’elle est entraînée de tourner et qui sera bientôt disponible.

Après avoir noté une longue pause sur la scène musicale la chanteuse Internationale MA Sané signe son retour majestueux elle a décidé de rendre l’outil l’agréable en rendant un vibrant hommage à ses fidèles fans qui l’ont toujours soutenu, à travers une chanson qui sera accompagnée d’un clip, notamment composé d’images filmées dans plusieurs localités du pays. Un bel hommage aux fans qui font vivre la belle voix de Thiès depuis près de 30 ans.

Avec un décor plein de couleurs et des images pleines d’émotion de Thiès à Mbour, Dakar, Toubab Dialaw en passant par Ngaparou. Voilà comment on pourrait résumer le clip de “Man ak Yow” qui est par ailleurs son nouveau single avant la sortie de son prochain album solo. Alors que l’artiste Ma Sané vient de faire une petite balade au pays, la chanteuse a décidé de célébrer ses vacances avec cette vidéo pas comme les autres destinées uniquement pour faire un coucou à ses grands fans qui l’ont donné la force et l’amour de faire un grand retour sur la scène.

Membre du mythique groupe Waflash de Thiès depuis belle lurette, l’artiste s’est lancé dans une carrière solo qui s’amorce sur une bonne note. MA Sané vous donne rendez-vous très bientôt avec un projet musical très prometteur qui sera bientôt disponible pour le grand public.