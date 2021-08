Carnet Rose : Tout sur le mariage “surprise” de la chanteuse Aida Samb

On en sait un peu plus sur l’homme qui a épousé la chanteuse Aida Samb. Célibataire depuis plusieurs années, elle a finalement dit oui à monsieur Abass Diarju, un riche homme d’affaire gambien. Le mariage a été scellé dimanche dernier dans la plus grande intimité à Sacré-Cœur très loin des regards indiscrets. Mame Ndiaye, l’épouse du célèbre batteur Mbaye Ndieye Faye était la marraine de la cérémonie.

Aida Samb

La pandémie de Covid 19, les gestes barrières et les restrictions n’ont pas eu raison de la volonté de l’artiste de s’unir pour le meilleur et pour le pire. En couple depuis quelques années, Aida Samb devient ainsi la 3e épouse d’un homme polygame. La chanteuse n’ayant convié que sa famille, amis et proches conformément le protocole en vigueur dans le cadre de la pandémie.

Alors que la protégée de Prince Art est en période de deuil puis qu’elle a récemment perdu ses deux parents en l’intervalle d’un mois, cela n’a pas empêché l’histoire de suivre son cours. Et pour colorer le tout le griot Moustapha Mbaye a tenu en haleine les invités de la chanteuse par un a accepella dédiée au Prophète Mohamed (P.S.L.). Aida Samb qui a rejoint la cour des grands n’en croit pas à ses yeux, elle a craqué puis fondu en larmes dans le lit de mariage devant ses proches.

Aida Samb Mariage

A noter que l’artiste Aida Samb a été mariée à un de ses cousins qui vit en France. Mais ce mariage n’a duré le temps d’une rose. A en croire certaines indiscrétions, la petite fille de feu Samba Diabaré Samb qui a fait feu de tout bois, n’en avait pas voulu. Et la chanteuse n’avait pas jugé nécessaire d’en parler dans les médias.

Fini la vie de célibataire pour la choriste du Super Etoile de Dakar, Aida Samb devient officiellement Madame Diarju. Toute la rédaction de Sénépeople te souhaite un heureux ménage.









Cheikh Coka