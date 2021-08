Marie Pierre Gueye : Découvrez la vraie vie de la femme du DG

Pour devenir célèbre aujourd’hui rien n’est plus simple : il suffit de faire le buzz en participant à des séries télé par exemple ou tout simplement en se faisant une réputation sur la toile. C’est la voie choisie par la femme du DG, cette illustre inconnue devenue en quelques likes une véritable star des réseaux sociaux.

Marie Pierre Gueye

Très populaire sur instagram, Marie Pierre Gueye fait partie des filles les plus suivies des Sénégalais. Elle a su imposer sa généreuse poitrine sous le feu des projecteurs. La jeune femme suivie par près de 300 000 personnes commence à se faire fortune en multipliant les partenariats avec des marques qui profitent de ses formes généreuses pour mettre en valeur leurs produits.

Marie Pierre Gueye

Surnommée la femme du DG parce qu’elle aime son DG à la folie, la bimbo sénégalaise qui fait saliver les hommes avec des décolletés vertigineux et qui arrivent à hanteur leur sommeil, ne pense pas s’arrêter là. Marie Pierre a des ambitions et des rêves. L’enfant chérie de la Medina, en plus de ses casquettes de mannequin photo, animatrice, actrice travaille dans une agence immobilière et souhaite monnayer son talent dans le showbiz international.

Marie Pierre Gueye

Belle et charmante, Marie Pierre adore mettre en évidence ses principaux atouts de vraie femme sénégalaise. Elle a un corps que tous les hommes rêvent de parcourir. Et ça, le mannequin et vidéo girl le sait. Pour cela, elle ne perd aucune occasion de faire monter l’adrénaline chez ses fans aussi bien par des hommes que les femmes par des clichés parfois osés. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ses followers sont assurément loin de s’ennuyer avec les médias que publie la belle sénégalaise bon teint de la Médina.

Cheikh COKA