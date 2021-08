ADJA DIALLO EN PLEINE CRISE D’ADOLESCENCE

Après avoir connu une baisse de régime, Adja Diallo est de retour au top physiquement. Divorcée depuis quelques mois, la bimbo semble avoir repris du poil de la bête. Elle s’offre une seconde crise d’adolescence. Ainsi libérée de l’emprise du mariage, l’ex top model a rajeuni de 15 ans.

Adja Diallo

Malgré les effets du mariage, Adja Diallo est restée un vrai canon. Elle continue de prouver qu’elle pouvait attirer l’attention comme avant, même en optant pour un look discret. Dans une vidéo très partagée sur la toile, la star de la téléréalité sénégalaise semblait avoir rajeuni de 15 ans, apparaissant avec un teint jeune et frais lors de ses retrouvailles avec sa copine Karina Tavarez. Dans ce chic restaurant, Adja Diallo a passé la soirée à montrer sa nouvelle tête et à sourire histoire de dévoiler ses nouvelles dents totalement refaites, un contraste saisissant avec son look d’il y a deux ans.

Adja Diallo qui adore faire forte impression avec des robes moulantes et particulièrement sexy, a montré une fois de plus qu’elle est toujours au top et qu’elle n’a rien à envier aux jeunes bimbos du moment. C’est sur TikTok et Instagram que notre belle animatrice de la 2STV a décidé de jeter son dévolu. La jeune maman ne s’est d’ailleurs pas privée pour faire en sorte d’être la plus sexy possible. Les internautes affolés se sont empressés de réagir et c’est sans doute ce qui explique les quelques milliers de likes en seulement quelques heures.

adja diallo

Si à l’époque où elle arborait une coupe à la garçonne, la belle Adja avait le sex-appeal en berne, depuis qu’elle a retrouvé ses extensions peroxydées afin de rendre blonds ses cheveux, son quotient hot est reparti à la hausse. Bimbo dans toute sa splendeur à nouveau, la star des soirées arrosées est de retour au top.

On peut vous assurer que nous avons devant nous une personne qui restera l’une des plus belles dakaroises de la décennie tellement elle a rajeuni en un laps de temps. Du haut de sa trentaine de berges, Adja Diallo maintient toujours sa forme physique en faisant régulièrement du sport. On l’avoue, on ne s’attendait pas à ce que l’ancienne reine des podiums fasse un tel come-back. Une série de divorces, et puis ça repart ! Elle aura marqué Dakar de son empreinte. Sexy et belle !

adja diallo

Cheikh COKA