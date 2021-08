Big Maman : L’actrice de la série Mœurs exhibe son impressionnant postérieur

Ces derniers jours, les célébrités sénégalaises notamment les actrices de séries télévisées partent dans tous les sens et nous font tourner la tête. Et ce n’est pas Big Maman qui nous contredira, elle qui aime tant se livrer sur les réseaux sociaux. Toujours très à l’aise avec son corps, l’actrice de la série Mœurs publie instantanément des photos et vidéos au bonheur ses followers.

Big Maman Mœurs

Hanches bien taillées, Yandé Ba de son vrai nom, a encore fait sensation en exhibant fièrement ses formes généreuses sur la toile. La belle sénégalaise adore se faire remarquer sur les réseaux sociaux. La jeune femme a pour habitude de partager des photos très sensuelles avec ses abonnés. Bien dans son corps, l’actrice de la série Mœurs n’hésite pas à s’afficher dans des tenues très sexy afin de mettre son joli popotin en avant

Bgi Maman Mœurs

Big Maman compte parmi les célébrités sénégalaises aux fessiers imposants, et c’est d’ailleurs ce qui contribue en grande partie à son succès. Très séductrice, la demoiselle a pour habitude d’attirer les regards avec une partie bien précise de son anatomie. Les « Diongoma » mineurs et les « Laobés » peuvent trembler, lorsqu’il s’agit d’attirer l’attention sur son popotin, Big Mama bat ses concurrentes à plate couture. Toujours active sur les réseaux sociaux, la charmante actrice adore fièrement exhiber ses formes pulpeuses devant les objectifs des photographes.

Big Maman Mœurs

Aujourd’hui Big Maman a encore une fois prouvé qu’elle se sentait bien dans sa peau. Devenue en vogue grâce à un son rôle incontournable dans la fameuse série « Mœurs, la brigade des femmes » qui passe sur la Tfm, la ravissante actrice s’est prononcée sur son rôle de prostituée dans la série à succès. Souvent considérée comme une fille de joie par certains téléspectateurs à cause du rôle qu’elle incarne, l’actrice a parfois du mal à supporter ces jugements de valeur.













Big Maman Mœurs

Cheikh COKA