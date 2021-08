YA AWA DIEYE, L’ANIMATRICE PREFEREE DES SENEGALAIS

Ya Awa Dieye est considérée comme l’une des animatrices préférées des sénégalais. La talentueuse présentatrice de « Kakataar » l’émission qui cartonne depuis près de 2 ans sur la Télévision Future Média et qui rapporte un record d’audience incroyable se retrouve parmi les plus beaux visages de la télévision sénégalaise.

Les sénégalais adorent Ya Awa Dieye. Selon un sondage réalisé par la rédaction de Senepeople, l’animatrice de « Kakataar » est l’une des préférées des sénégalais. Une belle performance pour cette ancienne animatrice qui avait fait ses débuts à la SEN TV puis 2STV afin d’atterrir sur la TFM. Sa belle plastique, sa frimousse envoutante et son débit tonique sont au rendez-vous à chaque apparition sur le petit écran.

Aussi, faut-il savoir que Yaye Awa est vraiment admirée, aimée et adulée par le public sénégalais et même au-delà pour sa beauté et son éloquence. Mais la belle animatrice fait tout pour mettre un point d’honneur à être une présentatrice considérable, respectable et respectée. Passionnée par la mode, elle s’attaque à tout, tenues traditionnelles et modernes, chaussures à talons ou chaussures plates, coupes serrés ou évasées, bref elle est victime de la mode.

Après quatre années passées à la 2Stv avec plusieurs émissions aux manettes, elle a préféré mettre à terme son contrat pour rejoindre le groupe GFM du chanteur planétaire Youssou Ndour. La ravissante animatrice de la télé va relever un nouveau défi avec l’émission « kakataar » un talkshow ou elle devrait être en contact avec des téléspectateurs. Pour son premier passage c’était du waaaw, elle a réussi avec brio son entrée en matière et l’émission ne cesse de connaitre un grand succès.

Rappelons que c’est depuis la Sen Tv ou elle a fait ses premiers pas, Ya Awa n’a cessé de grimper en audimat. Les téléspectateurs venaient de découvrir une jeune fille au visage attachant, au physique attrayant, un peu timide sur les bords. Mais au fil du temps elle a gagné en assurance et commencé à imposer son style aux férus de la télévision du groupe DMédias. C’est là-bas que la charmante animatrice s’est affirmée et devenue incontournable dans le paysage audiovisuel sénégalais.





Cheikh COKA