Jessica série Impact : Comment l’actrice a conquis le cœur des sénégalais

Actrice, model photo, animatrice tv, Jessica Gradel est une actrice ivoirienne débauchée par la maison de production Marodi pour la série « Impact » ou elle interprète le rôle d’actrice principale. Marie Paul Adje de de son vrai nom, a fait une brillante prestation dès la première saison et n’a pas mis beaucoup de temps pour se faire une place le cœur des sénégalais. Dès sa première apparition, la belle actrice a attiré l’attention des téléspectateurs de par son éloquence, son charme et ses émotions.

Avec un grand sourire, sa belle taille et ses jolies formes à l’africaine, Jessica a su gagner une place de choix dans le paysage audiovisuel sénégalais. La sublime actrice est devenue très populaire et admirée car elle est agréable à regarder. La star ivoirienne a rendu des femmes jalouses et fait tourner la tête des hommes. Pétrie de talent et un regard à couper le souffle, il est facile de lui confier un rôle principal. Et la maison de prod Marodi ne s’est pas trompée sur le casting. Il suffit de bien regarder Jesscia, de l’observer pour se rendre compte que les fans de la série « Impact » aimeraient souvent la voir jouer dans les prochaines saisons.

A en croire son entourage, Jessica Gradel est une jeune femme aussi belle à l’extérieur qu’à l’intérieur. Sa grandeur d’âme fait d’elle l’un des couts de cœur de l’audiovisuel à Sunugaal. Ce n’est pas étonnant que les cinéphiles sénégalais l’apprécient autant. Son teint éclatant, ses moues sexy et sa féminité ont sublimé son talent au point d’en faire l’une des plus belles actrices de l’Afrique de l’ouest

Jessica a la grâce et la confiance d’une reine, un personnage dont la prouesse artistique l’a poussé à de grands sommets dans la scène du divertissement au Sénégal. Malgré la saison terminée, Jessica reste un visage inoubliable qui vous frappe à première vue. Et on ose croire qu’elle est devenue l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie cinématographique en raison de sa peau impeccable, sa belle apparence et ses performances captivantes.





