AMINA POTE : MIEUX VAUT TROIS FOIS QU’UN MARIAGE

Amina poté est fan de mariage. Et quand elle aime, l’animatrice de la TFM ne compte. Elle s’est donc mariée pour la troisième fois avec son amoureux Mr Diouf dont l’identité reste top secret et qui serait un ami de Youssou Ndour. Tous les yeux étaient évidemment tournés, une fois de plus, vers la robe de la mariée. Et comme à chaque fois, force est de constater, à en voir quelques images sur les réseaux sociaux que la présentatrice est loin d’être malheureuse.

Mieux vaut trois fois qu’une. C’est probablement la devise de l’animatrice Amina Poté qui s’est mariée pour la troisième avec un nouvel homme de ses rêves. Après un premier mariage forcé à l’âge de 14 ans et un autre plus tard, voilà que la tonitruante animatrice télé s’est mariée chez elle à Dakar cité Damel. Cette fois-ci Amina ne compte pas se laisser faire dans son troisième foyer et ne cache pas sa joie d’avoir enfin trouvé un homme qui peut satisfaire ses désirs.

Dans les colonnes du journal L’Observateur, la joyeuse animatrice raconte déjà comment et où elle compte passer sa lune de miel avec son amoureux. « Un endroit où on n’entendra pas les oiseaux chanter ni les mouches voler. Un endroit où nous serons seuls au monde à savourer les délices du mariage » dixit Poté qui souligne que son nouvel homme fort lui a le soin de choisir l’endroit où elle veut passer ses moments intenses de bonheur.

Entre Amina Poté et Monsieur Diouf c’est le grand amour depuis quelques temps. L’animatrice de la TFM a craqué, c’est avant tout parce que sa moitié est fan d’elle. En tout cas on a hâte de voir comment le couple va fêter sa lune de miel. Quatre fêtes aux quatre coins du monde. Encore félicitation aux deux amoureux.

Cheikh COKA