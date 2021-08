Karina Tavarez : Ce fait divers qui déchaine les passions

Karina Tavarez est l’une des personnalités du showbiz sénégalais les plus en vue du continent. Une chose à lui concéder c’est sa beauté naturelle qu’elle n’hésite pas en valeur dans tenues somptueuses et sexy et à poster à longueur de journée sur les réseaux sociaux. La jolie femme à cause de son style de vie luxueux qu’elle affiche sur la toile entre shopping dans des boutiques de luxe, restaurants de lux et séjours fastueux à Dubaï.

Belle, charmante et riche, Karina incarne dans ses vidéos la femme mondaine par excellence. A l’instar de sa copine jet-setteuse Adja Diallo, Karina a décidé de mettre en avant ce qui l’a propulsée au sommet : son corps de rêve. En fait il ne se passe pas une semaine sans qu’elle ne fasse pas remarquer. Provocante dans l’âme l’ex hôtesse de l’air prend le malin plaisir de se dévoiler sur la toile. Silhouette pulpeuse, mensuration de rêve, la bimbo ne rate pas une occasion d’afficher ses courbes de folie.

Cependant la jeune sénégalaise d’origine Bissau guinéenne a beau être une des filles les plus suivies, sa popularité ne va pas de pair avec admiration et sympathie. C’est dans l’ordre normal des choses car on ne peut pas être aimé par tout le monde. Karina à l’inverse de ce que la plupart de ses détracteurs pensent n’est pas une bimbo, c’est au contraire une femme qui a réussi à prouver qu’elle a de la suite dans ses idées. Elle peaufine pourtant des plans intéressants pour attirer l’attention, comme dévoiler l’intérieur de sa maison luxueuse sise aux Almadies ou filmer ses voyages à Dubai.

La vie de Karina Tavarez n’est pas un long fleuve tranquille, elle est victime d’insultes sur la toile. Certaines personnes l’accusent d’être une vendeuse de piment mais la jolie femme mène sa vie comme elle l’entend à partir du moment où elle ne demande rien à personne. Que ce soit à Dakar, à l’hexagone ou à Dubai, Karina à l’habitude d’aller pour des virées shopping ou nocturnes, histoire de montrer qu’elle est toujours là. Et ça lui réussit bien.

Cheikh Coka