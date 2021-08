Le message de Pape Diouf pour l’anniversaire de Bébé Bass

L’un des couples de l’heure a encore fait parler de lui. Ce soir le lead vocal de la génération consciente va fêter l’anniversaire de l’amour de sa vie. A cette occasion, Pape Diouf y est allé d’une déclaration romantique à l’endroit de sa Bébé Bass d’amour.

Le chanteur Pape Diouf vient de faire une sortie via sa page Facebook au cours de laquelle il a adressé un message à son épouse Bébé Bass. Sur le contenu du message, l’enfant chéri de la banlieue a commencé en indiquant qu’il est très important d’être reconnaissant. Sans aucun doute adressait-il sa reconnaissance en vers cette dernière ? Par la suite Pape Diouf lui a souhaité un joyeux anniversaire. « Mon amour je t’aime beaucoup et je te souhaite le plus beau de tes anniversaires »

Entre Pape Diouf et sa douce moitié Bébé Bass, c’est une longue histoire d’amour. C’est un secret de polichinelle, le couple s’affiche rarement sur les réseaux sociaux. Les quelques rares clichés ou le couple s’affiche c’est lors des grands moments d’intimité si ce n’est pour rendre jaloux les plus endurcis des célibataires. Mais si l’ex protégée de Prince Arts avait offert un cadeau pour l’anniversaire de sa charmante épouse l’année dernière. Cette fois-ci c’est une magnifique déclaration d’amour qu’il a faite sur les réseaux sociaux à son endroit, prouvant à tout le monde que Bébé Bass a bel et bien cimenté sa place dans son cœur.

En tout cas on imagine bien que l’interprète de Yenguel Guesseum » va devoir gâter une fois encore la femme de sa vie pour son anniversaire. Pape Diouf sait si bien le faire même aux prix des railleries. Souhaitons longue vie au couple et à leur garçon.





Cheikh COKA