Musique : Ma Sané fait son grand retour avec un nouveau single “Mane ak Yaw”

Elle très était attendue avec impatience par ses fans. Le nouveau titre de la chanteuse Ma Sané « Mane ak yaw » accompagné d’une vidéo clip, sorti ce mardi et déjà disponible sur sa chaine youtube, amène un vent de fraicheur et d’intensité sur notre été. A travers cette chanson, Ma Sané réitère son amour et sa fidélité envers ses fans qui l’ont toujours soutenue dans sa carrière artistique.

Si de nombreux artistes ont profité de cette période de crise sanitaire pour se mettre dans leur bulle et créer de nouveaux projets musicaux, Ma Sané n’échappe pas à la règle et revient avec un titre très rythmique qui vas faire mouche lors des soirées sénégalaises à venir. « Alors que personne ne pouvait assurer son remplacement durant son absence, l’interprète de « Sincérité, Soumbéra, et Saliou » prépare donc son grand come-Back. Des retrouvailles avec son public qui ne seront pas sans émotion, comme elle a pu le signaler dans son nouveau single. C’est très émouvant pour la chanteuse de Thiès d’être à nouveau aux côtés de ses inconditionnels.

Cela faisait quelques années que Ma Sané n’avait pas sorti d’album original. Ce nouvel album très attendu, au premier single prometteur devrait sortir d’ici début 2022. Désormais en solo, Ma Sané a fait évoluer sa musique, privilégiant les formations plus intimes et les sonorités authentiques. L’artiste prépare un album international qui mettra en valeur les mélodies et les qualités vocales que son public lui a toujours reconnu. C’est cependant en live que sa musique prend toute sa dimension grâce à la présence scénique et à sa capacité à communier avec son public.

Son retour placé sous le signe du renouveau puisqu’une nouvelle équipe musicale accompagnera l’artiste sur scène, une nouvelle équipe de management, ainsi que des musiciens professionnels qui viendront apporter de belles notes dans son prochain album solo.

Cheikh COKA