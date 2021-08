Zeyna Ndour: Telle mère, telle fille !

Zeyna, la fille de Viviane, est-elle en train de suivre les traces de sa mère ? ce qui est sûr, c’est qu’en terme de provocation, la jeune femme sait de qui tenir. La jeune et jolie fille de Vivi n’a pas peur de faire dans la provoc’ comme sa chère maman. D’ailleurs elle reprend les mêmes codes que sa daronne.

Zeyna Ndour n’a rien à envier à sa mère Viviane Chidid. La fille de la chanteuse suit les traces de sa célèbre mère, publiant elle aussi des photos très sexy ou elle assume parfaitement son image décomplexée. La jeune femme, fille de la reine du Diolof Band, semble revendiquer complètement l’héritage provoc’ qui est dans ses gènes. Elle adopte complètement sa stature avec un look qui n’est pas sans rappeler les meilleurs moments de sa mère.

Zeyna s’exhibe souvent et sa mère a certainement de quoi être fière. Sur les réseaux sociaux on peut admirer la nièce du roi du mbalax Youssou Ndour dévoiler sa jolie plastique avec des robes sexy. Si l’année dernière, Zeyna dont le papa n’est autre que Bouba Ndour, directeur des programmes de TFM et producteur de musique, avait révélé qu’elle ne souhaitait pas se lancer dans la musique contrairement à son frère cadet Philippe Ndour, aujourd’hui il est tout autre autrement.

Diva dans l’âme comme sa chère mère, elle pourrait bientôt se lancer dans une activité qui lui permettrait de rentabiliser sa notoriété. Zeyna qui se cherche encore, se voit désormais évoluer dans le milieu des strass et paillettes. Mais comme on le sait, la ravissante fille de Bouba Ndour a toute la vie devant elle, et d’ici-là la jeune Bimbo a le temps de vouloir devenir une chanteuse, model Photo ou animatrice. Wait and see !

Cheikh COKA