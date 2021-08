QUEEN BIZ SENSATIONNELLE, ELLE AMBRASE DUBAI (PHOTOS)

Sulfureuse et surtout sexy, la mode est son terrain de jeu préféré. Depuis maintenant une dizaine d’années, Queen Biz impressionne par son interprétation des dernières tendances mode et fait chacune de ses apparitions un évènement fashion. Au fil des années, Coumba Diallo, de son vrai nom, a adopté tout un tas de looks très différents. Que ce soit dans les émissions télé, les spectacles son et lumières ou au quotidien, elle change de style comme d’habits

De la combinaison en passant à la robe au décolleté vertigineux, chaque occasion est bonne à prendre pour se montrer plus sexy que jamais. Tantôt stylée, tantôt plus déjantée, ou plus sage, la chanteuse est une véritable fashionista. Si elle adopte parfois des styles très excentriques, la star sait aussi jouer les femmes fatales lors des grandes cérémonies musicales. Des robes très glamour qui mettent en valeur sa silhouette de rêve.

Depuis quelques temps, l’interprète de « Tere Nelaaw » ose tout et n’a peur de rien. Après des débuts mode plutôt discrets, mais néanmoins très colorés, Queen Biz est sortie de sa réserve. Et ces dernières années sont synonymes de robe moulante, décolleté vertigineux et jeux de transparence qui s’enchainent plus vite que sa musique. La jolie chanteuse ne rate jamais une occasion une occasion sur les podiums pour dévoiler sa sublime chute de reins ou ses longues jambes interminables. De quoi faire chavirer le cœur des fans

Nouvelle coqueluche du showbiz sénégalais, Queen Biz continue de dérouler ses activités comme elle l’entend en partageant son quotidien sur les réseaux sociaux et ne laisse aucun répit à ses abonnés. Si aujourd’hui son compte Instagram dépasse largement le million de followers, c’est grâce à ses photos hyper sexy à couper le souffle. Quel que soit la saison elle trouve toujours comment leur donner le sourire.

Cheikh COKA