MAME DIARRA SYLLA : COMMENT LA CHANTEUSE EST DEVENUE INFLUENCEUSE MODE

Diarra Sylla est l’une des filles qui comptent le plus de followers sur Instagram du Sénégal avec 3, 3 millions de followers sur le réseau social. Née à Paris, Diarra Sylla qui a grandi à Dakar est une vraie beauté africaine et mène une nouvelle vie de star à Los Angeles où elle a déposé ses baluchons. Véritable phénomène des réseaux sociaux, la belle sénégalaise a gagné une énorme popularité sur la toile pour son blog de style de vie et draine du monde fou d’internautes avec ses publications.

Mame Diarra Sylla Diongue Plus connue sous le nom de Diarra Sylla est une chanteuse, danseuse, mannequin s’est fait connaitre pour avoir remporté l’édition 2016 du concours Sen P’tit Gallé. L’année suivante, la jeune chanteuse a connu la célébrité planétaire grâce à sa participation au groupe de pop international Now United. Elle réussit avec brio son casting, puis elle est sélectionnée avec treize autres artistes de différentes nationalités et a participé au premier single du groupe « Summer in the city », puis d’autres tubes s’en suivront.

Toujours à la pointe de la tendance, la chanteuse devenue top model et instagrameuse empile les abonnés et tape dans l’œil des marques ces dernières années. Véritable phénomène sur le net, Mame Diarra y partage ses looks chics, glamours, streets, modernes avec un esthétisme toujours propre et travaillé. Rien n’est laissé au hasard par cette passionnée de mode pour qui les ficelles des réseaux sociaux n’ont plus aucun secret.

Depuis l’annonce du début de sa carrière solo, qui se produira avec la sortie successive de plusieurs singles, la présence de Diarra Sylla le groupe Now United a été remise en cause sur la toile. Dans une interview dans les rues de Los Angeles avec le site Hollywood Fix en septembre dernier, Mame Diarra a confirmé qu’elle a officiellement quitté le groupe qui l’a révélé au monde pour s’investir dans des projets personnels particulièrement à la mode. Depuis lors elle mène une vie d’un véritable top model et influenceuse de mode à Los Angeles et pose pour de grandes marques.







Cheikh COKA