Viviane Chidid : Chanteuse sénégalaise la plus glamour du moment

Qu’on l’aime ou pas, Viviane Chidid est quand même l’une de nos chanteuses sénégalaises les plus sexy et glamour de tous les temps.

A presque cinquante ans, la chanteuse qui a une silhouette toujours irréprochable s’est imposée comme l’une des plus grandes voix de sa génération, l’une des plus sensuelles également. Grace à sa voix sublime, son charme, sa sensualité glamour, avec style vestimentaire sexy, un corps de déesse et des jambes à faire pâlir d’envie, la reine du Djolof band n’a rien perdu de sa plastique.

Après son divorce avec le père de ses enfants Bouba Ndour et son mariage éclair avec Tapha Dieng ex membre du groupe Dabrains, Viviane semble vivre une seconde jeunesse une nouvelle, celle de mère célibataire et profite bien pour passer beaucoup de temps avec ses deux bouts de bois, Zeyna et Philippe. La jolie maman affiche sa silhouette sans complexe pulpeuse.

La chanteuse originaire de la Petite Cote assume totalement son corps et joue la carte du glamour et de la séduction. C’est dans les dernières vidéos –clips de son dernier album « LEVEL » que les fans de la star ont retrouvé Viviane. Le monde a redécouvert une Viviane plus sexy que jamais. Une revanche pour la jeune femme loin des détracteurs qui ont tenté de ternir son image.

Depuis plus d’une décennie, Viviane Chidid fait parler d’elle pour son style incroyable. La célèbre chanteuse surprend toujours ses milliers fans sur scènes, les plateaux télé et les réseaux sociaux avec des tenues sensuelles qui font rêver. Aujourd’hui VIVI est l’une des chanteuses les plus suivies des sénégalais. Séductrice, viviane n’a rien à envier aux jeunes filles. Ses looks vestimentaires et capillaires sont souvent copiés par la gent féminine. Outre son style qui fait des émules, la reine du Djolof Band a su lancé quelques tendances au Sénégal.

Cheikh COKA