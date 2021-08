Adja Diallo : Poitrine et taille de guêpe, elle séduit une fois de plus ses fans

Audacieuse, tendance et surtout sexy ! Adja Diallo en a mis plein les yeux sur son compte Instagram en dévoilant sa silhouette parfaite moulée dans une minirobe orange. Une petite pièce qui n’a laissé personne indifférent.

En cette période d’été tout est permis ! voici la devise que s’est donnée la belle animatrice de la 2STV en cette période ou l’été bat son plein. Après avoir enflammé la toile avec ses courbes parfaites dans une vidéo en compagnie de sa copine Karina Tavarez, Adja Diallo a de nouveau trouvé une pièce qui lui va comme un gant. En sexy maman qui se respecte, l’ancienne starlette des podiums a su mettre ses atouts en valeur. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la jeune maman n’a pas enfilé un bikini pour afficher sa silhouette de rêve. Cette fois-ci, la bimbo a opté pour une pièce so girly mettant en avant sa généreuse poitrine et son ventre plat ainsi que ses jolies jambes.

L’ex top model est connue pour son physique très avantageux, et pourtant elle ne semble pas encore satisfaite. Tout comme de nombreuses célébrités avant elle, Adja s’est mise au nouveau régime tendance. En fashionista de son rang, Adja Diallo porte tout et ose les dernières tendances. Toujours fidèle à son style pointu, un brin sulfureux, la jolie femme qui fait toujours fantasmer les hommes, n’hésite pas à enfiler les pièces audacieuses revenant sur le devant de la scène.

Très active sur les réseaux sociaux, Adja Diallo partage tout avec son public. Avec des milliers d’abonnés, l’animatrice apparait comme l’une des Sénégalaises les plus suivies du moment. C’est simple ; tout le monde l’adore et l’admire. Les internautes suivent ses activités avec la plus grande des attentions, en quête de nouvelles sensations. Et pour le coup, il y en a très souvent. Entre les sublimes clichés de ses petits moments passés en privé et les annonces inédites, il y a de quoi faire.

Cheikh COKA