Dieyna Baldé : En garde-à-vue, les messages de soutien déferlent !

Alors que sa garde-à-vue a été annoncée à la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité en début de la semaine suite à une plainte de son copain producteur Bril Fight, la chanteuse Dieyna Baldé peut compter sur le soutien de ses inconditionnels.

Alors qu’on apprenait la nouvelle il y a peu, les messages affluent déjà sur les réseaux sociaux. Des messages remplis d’amour et de soutien qui vont aller droit au cœur de la jeune femme. En effet, les proches et connaissances sans parler des fans de l’ex candidate de Sen P’tit Gallé ne cessent d’exprimer leur joie via Instagram. Aicha Rassoul Seck, la sœur cadette de Waly Seck s’est empressée d’écrire « Courage Dieyna » Très discrète sur les réseaux sociaux, Aicha Rassoul s’exprime quand c’est nécessaire. Les toutes dernières fois qu’elle a fait des publications, c’étaient des messages de soutien en vers son frère Waly Seck quand ce dernier se fait attaquer ou critiquer pour un quelconque fait divers sans oublier le rappel à Dieu de son défunt père Papa Thione Seck.

A seulement 19 ans, Dieyna Baldé a une belle carrière médiatique. Adepte dans l’art du buzz, elle sait soigner son image et jouer avec les médias. Un jeu qui se retourne contre elle lorsque la presse people suit et décortique les moindres de ses frasques qui ne passent ainsi pas du tout inaperçues. Placée en garde à vue, la jeune chanteuse a passé aux aveux. Selon le quotidien Libération qui a rapporté les faits, l’ancienne star de l’émission Sen P’tit Gallé a ourdi son plan pour faire a son petit ami le rappeur Djibril Fall alias Bril Figh 4 son infidélité. A suivre !

Cheikh COKA