Marichou : Belle, Plantureuse et sulfureuse, la vie rêvée de l’actrice

Marichou est une des plus célèbres actrices sénégalaises qui s’est révélée à travers le petit écran dans la série à succès POD&MARICHOU produite par Marodi production. Voici une des actrices de la catégorie pulpeuse et sexy. Elle ne finit pas de nous surprendre sur les réseaux sociaux.

Belle, sexy et sensationnelle Marichou fait déjà parler d’elle. Sur son compte Instagram, on peut voir des photos d’elle ou elle arbore des tenues suggestives dévoilant ainsi les courbes généreuses de son corps et parfois sa poitrine plantureuse. Une de ses véritables réussites est d’ailleurs d’avoir capitaliser sur sa silhouette pulpeuse, en attrapant dans ses filets certains hommes les plus en vue du showbiz sénégalais. Misant au maximum sur son physique, la jeune actrice a pu comme elle le fait régulièrement régaler la gent masculine avec des tenues moulantes mettant en valeur ses formes généreuses.

Avec Marichou, on en voit de toutes les couleurs. La belle sénégalaise bon teint est une habituée des photos provocatrices, elle ne fait pas cas de jugements des uns et des autres sur ses actions. Qu’on l’aime ou pas ; il faut reconnaitre que Marichou est sexy à la limite du vulgaire mais dame nature l’a dotée de courbes si généreuses que cacher tous ses atouts serait un crime. Son métier de model photo lui permet d’exercer son passe-temps favori : l’exhibition. Les internautes sont à l’affut des moindres faits et gestes de la belle actrice. Ses fans n’ont pas manqué de mettre en commentaire plusieurs cœurs et des émoticônes enflammées

Aujourd’hui Marichou se trouve à la première place avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram. L’actrice très remarquée dans le monde audiovisuel sénégalais a un point fort « Jongué Attitude ». Une particularité qui fait qu’elle est adulée par les femmes qui veulent lui ressembler. Cependant les hommes la voient comme une femme de leur rêve.

Cheikh COKA