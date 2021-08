Abiba: Une pépite du showbiz sénégalais à surveiller

Issue d’une famille d’éducateurs, Abibatou de son surnom Aby ou Biba, est née le jour de l’anniversaire de sa maman, un 31 juillet. Elle porte le prénom de sa grand-mère maternelle et est la cadette de sa mère. C’est une fille aimable, affectueuse, charismatique mais qui est aussi bien capricieuse.

Dès la maternelle, elle était appréciée par ses maitresses qui la trouvaient très impliquée dans les différentes activités. Et à l’école primaire Nolivé, elle était souvent récompensée en fin d’année pour ses bonnes notes. En 2012, elle se présente au CFEE et à l’entrée en classe de 6e avec le niveau de la classe de CM1.Mais sa réussite à ces deux examens a largement prouvé son bon niveau scolaire qui lui permet d’intégrer le collège GSSD (Groupe scolaire sénégalaise et de la Diaspora, ex Collège espagnol de Dakar). L’année 2015, elle prépare son Bfem à Yavuz Selim.

Abibatou Diop s’est mise au chant depuis toute petite. Elle avait l’habitude de chantonner. Elle a toujours émis le vœu de participer à des concours de chants, mais sa famille était réticente à ce sujet loin d’avoir une aversion pour la musique. D’ailleurs son père lui achète une guitare et lui trouve un prof de musique pour qu’elle puisse vivre sa passion. Avec un professeur très dévoué qui a su décelé son potentiel, Aby lui a ainsi soumis oralement une mélodie qu’il a dès lors reproduite à la guitare. Ceci a mené à la naissance de la chanson Sama Mother après plusieurs semaines de travail en cours de musique et au studio. Elle a pu réaliser cette chanson avec l’encouragement de toute sa famille, notamment avec le soutien de ses sœurs et frères, de son père mélomane qui n’a ménagé aucun effort pour faire clore les talents cachés de sa fille.

Avoir choisi de chanter sa maman, montre la grande complicité qu’il y’a entre les deux. Elle lui rend hommage en sa qualité de mère mais aussi de femme exemplaire qui tout en travaillant a pu également éduquer ses enfants, les mettre sur la bonne voie. A travers sa maman, Abibatou Diop rend également hommage à toutes les mères du monde ! C’est ensuite deux collaborations avec le Malien Sidiki Diabaté qui vont faire décoller la pépite de la musique sénégalaise. Le premier single « Papounet », l’autre possède une saveur particulière car c’est une chanson officielle de la Coupe d’Afrique des Nations de Football « Gabon2017 ». Talent précoce, maturité et force de caractère, la jeune Abiba a déjà tout pour devenir une chanteuse de renommée internationale, elle qui utilise majoritairement l’Anglais pour interpréter ses chansons. Nous attendons d’ailleurs avec impatience son premier album. Cependant la chanteuse doit rester elle-même si un jour elle souhaite atteindre le sommet.

Cheikh COKA