Chadia : Jeune femme romantique et nouvelle voix de la musique sénégalaise

Aïcha Dia de son vrai nom, l’Artiste – Compositrice – Interprète est une sénégalaise née à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Ce bijou précieux Peulh a fait au moins 9 ans de carrière dans la musique. L’étoile montante de la musique internationale, pour ne pas dire sénégalaise, tire son inspiration et son talent non seulement des ténors du milieu de l’art mais aussi de son grand amour envers sa Guitare l’idée de vouloir chanter.

Depuis toute petite, ChaDia passait son temps à chantonner et à jouer toute seule dans son coin. Et petit à petit sa famille voyait en elle un amour immense qu’elle éprouvait pour la musique. C’est ainsi qu’elle a abandonné ses études et a suivi la voie de la musique.

En 2013 elle a commencé à prendre des cours à l’école de musique Douta Seck, où elle a eu son diplôme de chant en 2016 et jusqu’à présent elle continue à prendre des cours de guitare et de chant. Comme elle a l’habitude de dire: j’apprends avec le temps car la musique est d’une dimension vaste qui fait apprendre à l’artiste chaque jour de nouvelles choses. Avec son style traditionnel et moderne, ses paroles révélatrices, la prometteuse artiste, ChaDia avait mis sur le marché le 30 Juin 2016, son premier single: «Nanu Boolo» qui représentait la sortie de la talentueuse ChaDia, lui permettant de se faire des fans et le public a commencé à la suivre grâce aux émissions radios, télévisions, chaînes, sites internet ainsi que sur les réseaux sociaux et à travers les spectacles.

ChaDia s’est faite alors une place dans le milieu du show-biz sénégalais et s’impose à jamais dans ce milieu. Elle a pu acquérir beaucoup d’expériences grâce à son parcours, elle était hôtesse d’accueil pendant 7 bonnes années et à travailler avec plusieurs artistes ; en faisant les premières parties de beaucoup d’artistes de renommées internationales et des artistes comme Alioune Mbaye Nder, Souleymane Faye, Momo Dieng, Viviane Chidid, etc. L’artiste a aussi partagé des scènes avec Elage Diouf, Weuz Kali, Daara j family, Omar Péne, Yoro Ndiaye, le Groupe Xalam, et beaucoup d’autres artistes qui se produisaient dans son milieu de travail. La belle chanteuse a également travaillé avec Robert Lahoud et son groupe de variété, elle a aussi fait un featuring avec Vieux Mac Faye.

ChaDia aime beaucoup écouter les artistes comme : Yémi Aladé, Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara, Ismaila Lô, Youssou Ndour, Baba Maal, Papa Wemba, Alicia Keys, Diogal Sakho, Rokia Traoré et autres ; à voir tous les artistes cités, nous pouvons nous faire une idée sur la diversité, l’harmonie, l’échange et le mélange que ChaDia met en avant pour colorier sa musique à elle. Elle maîtrise la guitare et compose ses propres morceaux, un plus pour elle de bien vivre son art.

Après plusieurs années de compositions, de productions et de travail, ChaDia détient un répertoire varié de plusieurs morceaux qui lui permettra de se produire à tout moment et partout. Le 19 Janvier 2019 elle a sorti un autre single, intitulé «Diéguéma» qui a beaucoup marqué le public et qui a fait de nombreux résultats sur tous les plans. Ainsi ChaDia a fêté son anniversaire le 13 Juillet 2019 en soirée live avec le groupe qu’elle a créé «Weeli-band» et se fait produire un peu partout dans les grands restaurants et hôtels de Dakar, la capitale sénégalaise.

Elle a fait 2 ans de piano bar et elle a créé actuellement son propre groupe avec de talentueux musiciens pour embellir encore plus l’art qu’elle fait, plus précisément l’afro et l’acoustique. Elle se plaît bien dans tous les autres genres musicaux car elle a déjà les compétences qu’il faut. Mais elle s’est orientée vers l’afro-pulaar et l’acoustique pour mieux se faire connaître sur le plan national mais surtout international. Sa musique est d’une qualité incontestable et surtout agréable et très douce comme l’artiste elle-même, dans sa beauté naturelle et son style qui fait qu’elle se démarque de toutes les autres.

ChaDia est revenue avec beaucoup plus de créativité, d’originalité, de classe en mettant le feu partout avec son clip intitulé «YOW LAY GUISS» qui a secoué le public international disponible depuis le 24 Juillet 2020, l’artiste s’est démontrée encore plus engagée et déterminée à percer, encore plus haut et plus loin dans sa démarche. ChaDia pétrie de talent, belle mélodie, belle voix et beauté naturelle cumulées chez la jeune dame, elle fait l’objet de tous les débats actuellement. L’artiste a fait trois duos de choc avec le feu maestro Thione Seck sur son projet intitulé : La CEDEAO EN CHOEURS, la chanson titrée « TU SERAS » est sur le marché depuis le 29 Juillet 2020 ; « L’ARTISTE » et « LES RAPACES » toujours en studio pour le moment.

Son ouverture d’esprit lui a permis de partager avec le talentueux et incontestable artiste mauritanien Adviser, un morceau «Minéma» de la série télévisée GUIDELAM, un projet avec beaucoup de perspectives disponible sur le marché depuis le 12 Avril 2021.

Après celui d’Adviser, le 16 Mai 2021, ChaDia a participé au projet d’album d’un autre artiste, parent peulh et chouchou mauritanien Lass Vegue, sur le son titré: «Joom Gallé».

ChaDia a composé et réalisé un autre single intitulé «Weru Waay» le 08 Juin 2021 chez Natty dread Xuman, un projet qui a fait ressortir une autre facette de l’artiste et est apprécié par des ténors de la musique.

La princesse Torodo a encore assuré cette fois ci une sortie internationale de son single «Never Give Up», le 08 Juillet 2021 qui coïncidait un peu avec son anniversaire le 10 Juillet qu’elle a encore fêté en soirée live avec son orchestre le Weeli-band au restaurant le jardin à la Pointe des Almadies qui a réuni pas mal d’autorités, de célébrités, de promoteurs, de fans, etc.

ChaDia s’est faite la promesse de devenir une artiste internationale incontournable, à travers son talent et l’ambition qu’elle a de faire connaître et reconnaître sa musique dans le monde entier… Elle s’est faite une place dans le répertoire des artistes du Sénégal, au niveau du ministère de la culture; le 21 Juin 2021 elle a prouvé son talent au grand public que la direction des arts avait convié à la place de la nation à Dakar sous l’égide du ministère tutelle. Elle a aussi été sélectionnée par la Direction des Arts pour participer au FEMUA en Côte d’Ivoire avec le Sénégal comme pays invité d’honneur ainsi que d’autres artistes de taille du 07 au 12 Septembre 2021.

La cantatrice est en studio en ce moment pour sortir en premier deux autres singles, l’un pour rendre hommage aux miss du Sénégal, et l’autre parle de franchise ; et ensuite elle continuera se concentrer sur les autres morceaux qui constitueront son Album…

Cheikh COKA