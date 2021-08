Fah Aidara : Tout savoir sur starlette sénégalaise de TikTok.

Fah Aidara est l’une des filles les plus célèbres du réseaux social TikTok. Fatou Bintou de son vrai nom, compte des millions de followers sur la plateforme et ses vidéos sont très appréciées par les Sénégalais. Très belle fille, religieuse et inspirée, la jolie influenceuse fait rire et innove dans ses vidéos.

Devenir star sur TikTok est comme le nouveau rêve de la jeunesse. Depuis sa création, l’application a gagné en popularité, au point de rattraper Youtube et Instagram dans le cœur des internautes. Et parmi les starlettes de la plateforme, une Sénégalaise a su tirer son épingle de jeu. Fah Aidara est l’une des « TikTokeuses » sénégalaises les plus suivies de l’application. Et sa popularité lui a valu d’être choisie comme actrice, model photo, vidéo-girl…

Fah Aidara n’a pas fait long chemin et elle est d’ores déjà une starlette des réseaux sociaux depuis deux ans. La passion de la jeune fille, c’est la danse avant tout. C’est grâce à ça qu’elle s’est fait connaitre sur TikTok, comme bien d’autres stars de la plateforme à travers le monde. Fah Aidara postait régulièrement de courtes vidéos de ses chorégraphies, notamment de sa spécialité, les déhanchements avec toujours la tête voilée. Et le résultat a rapidement été au rendez-vous. Non seulement elle enchainait les likes et les abonnés, mais en plus d’autres internautes se sont amusés à reproduire ses pas de danses.

Forte de succès, Fah Aidara a petit à petit décidé de diversifier ses contenus, présentant des looks, des vidéos humoristiques… sans oublier de participer aux différents challenges si populaires sur TikTok. Bref tous les ingrédients possibles pour amuser sa communauté et attirer de nouveaux fans.

Aujourd’hui Fah Aidara est très sollicitée par les agences de publicités et des maisons de productions pour des campagnes de publicités à travers le Sénégal. Elle a décroché des rôles dans des séries télévisées. Tout récemment elle assuré le show lors du grand bal de Youssou Ndour à travers la chanson « Bukki Yi ».

Cheikh COKA