MDHM : DIALIKA AURA FINALEMENT EU LA VIE LA PLUS MISERABLE DE LA SERIE

Elle est l’une des têtes d’affiche de la 3e saison de la série Maitresse d’un Homme Marié, série transgressive qui passionne en moyenne un million de téléspectateurs. Ndiaye Siré Ba alias Dialika, une des héroïnes principales, une jeune femme qui est l’épouse d’un homme Birame, maman de deux enfants.

Dialika est l’une des actrices les plus en vue du paysage audiovisuel sénégalais. La séduisante actrice joue un rôle pas très évident et qui reflète une bonne partie de la société sénégalaise, elle est maltraitée dans son couple mais elle résiste. L’actrice très appréciée pour sa noirceur d’ébène, fait croire à tout le monde qu’elle est une femme forte et qu’elle assume son choix mais au fond d’elle, la jeune maman est dévastée et personne ne l’a compris vraiment.

De femme battue, belle fille bafouée et maltraitée psychologiquement par sa belle-mère, femme qui se remet d’un cancer, épouse cachée en deuxième noce… autant de sévices que Dialika a enduré tout au long de la série à succès. Sans aucunes prétentions de la juger, l’actrice a souffert, elle s’est tellement battue en allant chercher le bonheur. Malheureusement au moment où elle pensait l’avoir enfin trouvé, c’est là que tout a basculé. Quel triste dénouement !

Il faut rappeler que Ndiaye Ciré Ba est révélée sur le petit écran pour avoir joué le rôle d’Emadé dans la série « C’est la vie » qui passe sur la chaine TV5 Monde. C’est en 2019 qu’elle a rejoint la série Maitresse D’un Homme Marié écrite par Kalista Sy. Elle y interprète un des principaux personnages, Dialika Sagna, jeune femme qui subit les violences conjugales et tente de concilier vie professionnelle et familiale.

Dalika a remporté le prix de meilleure actrice dans un second rôle lors des Teranga Movies Awards, édition 2021 au Grand Théâtre de Dakar. Désormais la jolie actrice s’est engagée dans la lutte contre la dépigmentation, un phénomène qui touche de nombreuses femmes au Sénégal.

Cheikh COKA