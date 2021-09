NABOU MISS TOURE : L’ACTRICE SE DEVOILE SOUS SON PLUS BEAU JOUR

Elle est l’une des actrices qui ont donné du gout la dernière saison de la série Wiiri Wiiri. Seynabou Touré plus connue sous le pseudo « Miss Touré » est un mannequin, vidéo-girl et actrice sénégalaise et d’une mère marocaine. Elle a fait ses premières apparitions sur le petit écran à travers le clip « Pedale » du groupe Akhlou Brick Paradise. Ses débuts dans le septième art, elle les fait sous la direction de Cheikh Ndiaye alias JOJO dans la célèbre série Wiiri Wiiri.

Miss Touré a toujours vécu et grandi au Sénégal, elle a fait son parcours scolaire à Dakar. Elle a défilé pour quelques marques de la place. La belle sénégalaise a été élue deuxième dauphine de Miss Dakar au concours national Miss Sénégal en 2018. La même année, elle a également été choisie pour représenter le Sénégal au concours international Miss University Africa qui s’est déroulé au Nigeria. Lassée par sa carrière de mannequin, la jeune femme se voue corps et au cinéma. Elle a été l’une des héroïnes de la série Wiiri Wiiri

En dehors de sa carrière d’actrice Nabou Touré travaille dans une boite de communication et audiovisuelle en tant que chargée de projet après avoir obtenu son diplôme en Marketing et Communication. Elle est aussi sollicitée pour des campagnes de publicité. Miss Touré a beaucoup d’amis musiciens, dont Fefsy Felix son mentor, Waly Seck, Coumba Gawlo, Biddew Bou Bess, Admow.

Plus ou moins active sur les réseaux sociaux, son apparition dans la série Wiiri Wiiri lui a apporté changement radical dans sa vie. Les gens ne la regardent plus de la même façon, la jolie actrice reçoit beaucoup plus de message qu’avant et elle n’arrive plus à marcher incognito dans la rue, aller tranquillement au marché sans que les gens se ruent vers elle pour la saluer, la féliciter ou la critiquer… depuis la fin de la série télévisée, la jeune bimbo s’est lancée dans la série Mœurs Brigade des femmes ou elle joue déterminant.







Cheikh COKA