Lady Mounass : Découvrez la véritable marque de fabrique de la chanteuse

Lady Mounass a fait son grand retour sur le devant de la scène musicale sénégalaise depuis la sortie EP « Madame ». L’occasion pour la chanteuse de prouver qu’elle fait encore partie des plus belles voix du Sénégal, mais aussi d’assumer ses nouvelles formes plus généreuses que jamais. Constamment en train d’exhiber sa belle poitrine, Lady Mounass sait comment attirer tous les regards, il lui suffit d’un décolleté vertigineux.

Lady Mounass refuse de mettre de côté sa sexy attitude. En tant que vraie starlette du showbiz made in Sénégal, et pour chacune de ses apparitions publiques, la jeune chanteuse mise tout sur son apparence. Maquillage, tenue… rien n’est laissé au hasard. Vestimentaire ment parlant, la bimbo peut parfois avoir des gouts douteux mais continue de faire sensation en exhibant ses formes pulpeuses. Comme d’habitude, l’interprète de « Sexy raffinée » a décidé de mettre en avant son opulente poitrine qui a bien su attirer tous les regards. En même temps, devant de tels attributs, pas facile de détourner les yeux.

Lady Mounas va-t-elle s’assagir un jour ? Apparemment la chanteuse qui aime toujours être au centre de l’attention pour ses vidéos clips sensationnelles, n’est pour le moment pas décidée à laisser tomber les sulfureuses, sa véritable marque de fabrique. Pour l’instant l’artiste continue de faire le tour des médias à Sunugaal et dans la sous-région pour assurer la promotion de son album « Sexy raffinée » disponible sur les plateformes de téléchargement dont Deezer. A consommer sans danger

Cheikh COKA