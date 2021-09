Abiba : Décolleté et poitrine XXL, la sexy girl dévoile tout !

Abiba sait comment faire parler d’elle. Sur Instagra, la chanteuse a partagé des clichés d’elle très hot. Vêtue d’un pantalon Jean mettant en valeur son popotin et d’un haut transparent, la jeune artiste affiche son impressionnante poitrine pour le plus grand bonheur les internautes. Un coup de buzz assuré.

Depuis quelques heures Abiba affole la toile. La pépite du showbiz sénégalais célèbre pour son « Love Me », sait mettre son corps en avant pour faire parler d’elle. Avec ses tenues atypiques et souvent sexy, la chanteuse aime dévoiler ses courbes XXL sur les réseaux sociaux. Abiba Diop a encore une fois fait plaisir à ses fans en publiant sur la toile une série de clichés très sexy dans un body multicolore et transparent.

Ce samedi 04 Septembre 2021, la chanteuse s’est prise en photo avec son téléphone en misant sur sa poitrine pour jouer la carte de sexy girl. Abiba s’est affichée vêtue d’un top décolleté transparent qui révèle sa poitrine généreuse lors d’une séance ballade. La jolie femme n’a pas hésité à immortaliser ses moments de détente « Takussane Ndakaru ».

Grande provocatrice, Abiba adore que tous les regards se portent sur son impressionnante poitrine à couper le souffle. La jeune femme apparaît en tenue très légère agrémentée de fleurs dorées autour de son imposant balcon. Une pièce transparente qui dévoile sa poitrine généreuse et qui a littéralement fait grimper la température auprès de ses abonnés. Ces derniers ont en effet été nombreux à complimenter sa plastique.

Abiba a su s’imposer ces dernières années comme un véritable pilier de la musique sénégalaise. La chanteuse n’en est pas à son coup d’essai, elle a déjà fait visiter à de nombreuses reprises, en image les coulisses « hot » de ses spectacles lors des tournages de vidéo-clips. Rivalisant souvent avec les apparitions sexy de Viviane Chidid, GuiGui, Lady Mounass… Abiba confirme encore son redoutable statut de bimbo. La chanteuse doit désormais surmonter un nouveau challenge : redoubler de créativité pour vendre encore plus sexy dans ses prochaines publications.

Cheikh COKA