Coumbelle Kane : Pourquoi la belle sénégalaise est toujours courtisée?

Après plus de 10 ans de carrière sous les feux des projecteurs, le top model sénégalais a toujours le vent en poupe, Coumbelle multiplie les couvertures des magazines comme les podiums ou des shootings pour de grandes marques de vêtements.

« Depuis toute petite, j’ai toujours aimé porter les chaussures hauts talons, les robes de princesses… J’aimais beaucoup regarder les mannequins à la télé et cela m’a fait rêver. Un jour j’ai vu un casting d’Elite Model Look ; j’avais 17 ans et je me rappelle que j’étais souffrante, mais je tenais tellement à y participer que j’y suis allée en douce. Le lendemain je regardais la télé avec ma mère quand à ma grande surprise les finalistes passaient au JT sur la RTS1.Ma mère me dit : « on dirait toi à la télé ». Avec la peur j’ai répondu que non, mais prise sur les faits, j’ai dû avouer que j’avais fait un casting et que je devais m’absenter pendant 15 jours pour la finale. Au début ma mère était fâchée mais après elle lâcha prise et me donna son autorisation… » dixit coumbelle dans une interview avec Jigguen.

De nature réservée et casanière, Coumbelle Kane est l’un des mannequins sénégalais qui fait la fierté du pays de la Teranga. Elle est la coqueluche des couturiers. Elégante et fuselée, la belle halpulaar a arpenté les plus hauts podiums de Dakar, France, Italie…

Séduisante, taillée pour le métier de mannequin, elle est parvenue à se hisser aisément dans le clan restreint des mannequins vedettes les mieux payés au Sénégal. Taille fine, ses traits physiques, teint clair, jambes fuselées ainsi que son regard profond, lui ont ouvert les portes du glamour.

Sourire chaleureux, Coumbelle Kane est une source d’inspiration dans le milieu de la mode. C’est une étoile en devenir qui sera ; d’ici quelques années, une icône incontournable. Sans avoir tourné le dos au mannequinat, la belle sénégalaise s’est lancé dans le monde des affaires. Elle est aujourd’hui chef d’entreprise dans le milieu du glamour après avoir obtenu son Master en marketing et communication.

Cheikh COKA