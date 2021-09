Betty Bouchra : L’actrice revendique ses rondeurs

Betty est l’une des actrices sénégalaises qui a été révélée à travers la série Pod & Marichou ou elle a joué un des rôles majeurs aux cotés de Marichou, Eva… depuis la fin de la série, la belle actrice se fait de temps en temps rare sur les réseaux sociaux sevrant ses followers de plaisir des yeux.

La charmante a ainsi posté des photos d’elle dans des tenues moulantes qui laissent transparaitre son joli popotin. Betty aime certainement de plus en plus poser de manière sexy et laisser peu de place à l’imagination, de quoi faire saliver ses fansCes temps qui courent, la jeune actrice sénégalaise ne cesse de dévoiler à ses fans sa beauté et toute sa jeunesse en s’affichant très souvent de façon très provocante qu’on ne lui connaissait.

Betty est incontestablement l’une des femmes les plus en vue du showbiz sénégalais. La séduisante actrice a illuminé le petit écran avec son beau visage et ses belles rondeurs juste comme il le faut. La jeune demoiselle est belle, sexy, douce et tout le monde le sait. Si certains l’ont critiqué pour son rôle de briseuse de couple qu’elle a joué tout au long de la série à succès « Pod&Marichou », cela n’a pratiqué rien changé en son charme

Aujourd’hui on peut classer Betty parmi les stars des réseaux sociaux. Depuis qu’elle s’est lancé dans le milieu de l’audiovisuel, la charmante Halpular a embrassé une carrière cinématographique au grand bonheur de ses fans. Elle a vraiment conquis beaucoup de téléspectateurs sénégalais et africains grâce à son charme mais surtout ses belles rondeurs qui ne laissent personnes indifférentes. Nombreux ce sont les hommes qui ont tous craqué pour elle.

Cheikh Coka