Ndeye Astou Sall : La vie sentimentale de Miss Sénégal au cœur de toutes les interrogations

Depuis son couronnement en décembre 2016 qui avait suscité débat, Ndeye Astou Sall est devenue une véritable star au même titre que ses prédécesseurs. Sur ses réseaux sociaux qui comptent des milliers d’abonnés, elle partage régulièrement des clichés de son quotidien ou des selfies ultra sensuels.

Malgré son statut de personnalité publique, la belle animatrice de la 2Stv est toujours restée discrète sur sa vie sentimentale. Il n’empêche que la jeune femme est toujours autant courtisée sur la toile. En général c’est « Donne-moi ton TikTok, » ou « Coucou ma belle », ce sont de petits messages comme ça qui pullulent dans ses messageries privées. Il y en a plein qui lui disent « je suis amoureux de toi ». Il faut dire que Ndeye Astou Sall sait mettre son corps de Miss en valeur sur le plateau de la 2Stv comme lors des séances de shooting. De quoi attirer l’attention de nombreux prétendants.

La vie amoureuse de Miss Sénégal a toujours intéressé les fans. Parfois l’actrice de la série Pod&Marichou est agacée par les spéculations autour de sa vie sentimentale. La reine de la beauté peine parfois à répondre aux messages laissés par ses abonnés sur les réseaux sociaux. « Salut Ndeye Astoun comment ça va ? T’es en couple ou célibataire ? Moi je te kiffe trop ! » . Autant de questions et d’infos qui mettent la beauté sénégalaise mal à l’aise. Effectivement Miss Sénégal 2016 est certes célibataire mais elle n’est pas un cœur à prendre.

Aujourd’hui Ndeye Astou Sall est plus heureuse que jamais. Et elle ne cesse de le démontrer sur les réseaux sociaux. Quelques jours plutôt c’est sur Instagram qu’elle avait confié dans sa voiture de luxe « walkoutrelax, happiness, having fun, family1st !» Certes elle a parfois douté de sa vie au lendemain de son sacre, mais elle n’a jamais abandonné, la jolie femme s’est toujours relevé pour pouvoir accomplir ses rêves, ses objectifs et sa destinée.

Cheikh COKA