Dieyna La Barbie Noire : Décolletés XXL et clichés hot qui font parler d’elle

Dieyna a affolé les réseaux sociaux en publiant des clichés très sexy qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes. Comme à son habitude, La Barbie noire fait grimper la température. La jolie chanteuse se dévoile cette fois ci en body ultra sexy.

A défaut de pouvoir se produire sur scène à cause de la pandémie, la chanteuse sénégalaise a visiblement décidé d’apporter un peu de réconfort à ses fans les plus fidèles. Hier, celle qui aime se faire nommer la Barbie noire a donc fait le show en story sur Instagram et Facebook

Dieyna Ndiaye a en effet publié une série de clichés sur lesquelles elle apparaît moulée dans un body noir. Une tenue très sexy qui laisse peu de place à l’imagination, avec une jolie vue sur son imposant décolleté qui fait jaser plus d’un.

Dieyna n’est pas simplement une artiste canon, elle est également une fashionista invertébrée. Mais pas n’importe laquelle. En plus d’imposer son style à la fois coloré et sexy, la jeune femme met toujours plein la vue à ses followers. Charmante artiste accomplie, la bomba s’affirme aussi comme une femme noire à la noirceur d’ébène, libre, ronde et fière de l’être. Elle surfe comme pas possible sur les dernières tendances mode du moment.

Autant dire que la native de Grand Yoff n’a pas froid aux yeux. Sur sa dernière publication Instagram, Dieyna a sorti le grand jeu en prenant des poses très suggestives. Avec ses courbes de rêves et une chevelure de sirène, la Barbie noire remporte un franc succès sur la toile et prouve encore qu’elle est une vraie « Barbie girl ». Elle a vraiment ébloui ses fans.

Cheikh COKA