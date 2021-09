Tête complètement rasée, Coumbis Sorra adopte un nouveau look

La chanteuse Coumbis Cissokho Sorra s’est débarrassée de ses dreadlocks en optant pour un nouveau look. Elle s’est rasée la tête. Geste de révolte ou affirmation de soi ?

Coumbis Sorra s’est affichée il y a quelques heures sur les réseaux sociaux avec la tête complètement rasée. La jeune femme s’est radicalement métamorphosée en adoptant un style « Dabala », teintant également sa tête en blonde. Un nouveau look qui fait polémique sur la toile. Pour le moment on ignore les raisons qui ont poussé la chanteuse à se débarrasser de ses dreadlocks.

Avec ce changement radical ; Coumbis Sorra ressemble plus à une certaine Angélique Kidjo, la diva béninoise de la musique africaine connue pour son crane toujours rasé. Toutefois c’est le look à l’africaine très apprécié par les internautes. En attendant les explications de la chanteuse, beaucoup ont évoqué la tradition africaine qui contraint à certaines femmes de se débarrasser de ses cheveux lorsqu’on perd un être cher.

Coumbis Sorra, auteur, compositrice et interprète est née d’une famille griotte de la Casamance. Connue du grand public pour ses dreadlocks, toute son enfance est bercée par la musique traditionnelle mandingue et la culture musicale internationale de son père. Son gout pour la musique va la pousser hors des sentiers battus. Un itinéraire marqué par le sceau de l’abnégations, de volonté et de rigueur. « BANDIRABE », son tout dernier album international est dans les bacs depuis mars 2018.

Cheikh COKA