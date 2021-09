Kathy Daffé affiche sa généreuse poitrine

Kathy Daffé fait parler d’elle pour ses nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux. La dernière en date offre une vue imprenable sur la très généreuse poitrine de la beauté ivoirienne. Sur la planète people, la température a bien vite grimpé.

Depuis qu’elle a repérée sur les réseaux sociaux, Zeina Alizar de son vrai nom mise sur la carte du sexy, la jolie femme sénégalaise dotée par dame nature, assume son côté sulfureux et n’hésite pas non plus nous mettre plein la vue ses photos sexy sur la toile. Depuis quelques mois, la bomba a d’ailleurs décidé de tirer profil de sa sexy attitude. Kathy qui fait des ravages, cartonne aussi bien sur Instagram, Snapchat, TikTok…

Avec ses formes affolantes, Kathy Daffé n’a pas froid aux yeux et semble plutôt fière de sa poitrine. Comme elle le démontre souvent sur la toile ou elle récolte de nombreux compliments sur sa plastique généreuse de la part de ses administrateurs. La belle ivoirienne sait ce qu’elle veut dans la vie, Pour la jeune femme qui vit certainement grâce à sa plastique de rêve, son corps se doit d’être un investissement.

Il faut dire que Kathy Daffé a le chic pour faire vibrer les réseaux sociaux avec chacune de ses photos avec ses formes généreuses. Et c’est presque devenu une marque de fabrique. Il suffit d’aller voir son instagram afin de se rendre compte que ses décolletés sont toujours pigeonnants et que la belle assume fièrement sa belle et généreuse poitrine. Qui dit mieux ?

Cheikh COKA