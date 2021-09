Adama Anoushka Ba : Focus sur la belle et ravissante présentatrice télé

Elle est omniprésente sur les réseaux sociaux, Adama Anouchka Ba la charmante journaliste d’ITV brille sur le petit écran de par sa beauté et le charme de sa voix radiophonique. Aujourd’hui on ne pas parler de journalistes à EMédia sans la citer.

Adama Anouchka Ba est l’une des figures de proue de l’espace médiatique sénégalais. Son enthousiasme ne semble jamais s’émousser, son sourire parait inoxydable et la fraicheur de sa voix d’enchanter les auditeurs d’Iradio ainsi que les téléspectateurs d’ITV avec son émission « La Totale »

Après un stage à la TFM et un passage à RFM, la charmante Anouchka, a par la suite pris des échelons lors qu’elle rejoint ITV en qualité de présentatrice. Elle fait les choux et gras des écrans du groupe Média Invest.

Sénégalaise bon teint, posée et séduisante, Adama Anouchka Ba reste une journaliste calme sereine et professionnelle en plus de sonner une beauté et un sourire radieux à ses téléspectateurs. En dehors de sa casquette de journaliste, la jeune femme adore également la mode. La preuve, elle se transforme durant ses heures perdues en model photos pour dévoiler ses belles tenues made in Sénégal.

Cheikh COKA