Astar : La chanteuse en passe de devenir une icône sexy et adulée pour son physique

Il y a maintenant quelques années, le showbiz sénégalais faisait connaissance de la chanteuse Astar, alors âgée de 11 ans. Aujourd’hui la jeune fille a bien grandi et vient de décrocher son Bac. Très chic et sexy, ses tenues vestimentaires ne passent pas inaperçues.

Astar de son vrai nom Astou Sandra Smith, née aux Etats-Unis en 2002, est une chanteuse sénégalaise de R&B, de Word music et variété. A 19 ans déjà elle marque son empreinte de par sa belle voix et à travers sa beauté qui ne laisse personne indifférente. Astar est une jeune femme absolument ravissante qui s’affiche aujourd’hui comme une pépite du showbiz sénégalais.

Astar est une fashionista et ses looks canons et colorés inspirent beaucoup ses fans. Très à l’aise devant les objectifs et les caméras, la jeune chanteuse, délicieuse et d’un naturel désarmant, possède décidément tous les atouts pour devenir top model et percer dans la mode, même si on la plus faire une carrière dans la musique.

Propulsée au sommet avec ses clip vidéos sexy, Astar est en passe de devenir une icône sexy et adulée pour son physique comme peuvent l’être Viviane Chidid, Queen Biz… avec le coté trash en moins notons-le. Décolletés plongeants sur scènes de spectacles, shootings glamours et sexy, Astar casse les codes et incarne aujourd’hui une étoile montante de la mode. L’artiste est d’ailleurs très fière de son corps et n’h hésite plus à s’afficher notamment sur son compte Instagram.

Très présente sur les réseaux sociaux, Astar est toujours prête à poster des photos sexy. Malgré son passé d’enfant star modèle, la starlette tient à se défaire de son ancienne image de petite fille. La jolie femme est souvent très sexy et les looks femme fatale lui va mieux qu’à n’importe qui. Il n’y a de toute manière qu’une seule chose à souhaiter à Astar, qu’elle conserve son image glamour et persévérer dans la chanson pour éviter de connaitre la débâcle qui semble coller à la peau des jeunes stars de sa génération.

Cheikh COKA