Binette de la Série Dérapage : Plantureuse et fière de ses courbes

De plus en plus nombreuses ce sont les célébrités qui refusent d’adopter la taille zéro et les régimes farfelus à gogo. Révélée par la série à succès Dérapage, Binette fait partie de ces célébrités qui assument leurs formes féminines et elle l’assume fièrement.

L’ex animatrice de King FM, connue pour sa silhouette pulpeuse et ses formes généreuses, Banel Camara de son vrai nom ne s’est jamais cachée derrière de longs vêtements longs et amples. Bien au contraire, l’actrice assume son corps sans complexe et n’oublie jamais de mettre en valeur sa plastique de rêve

Bien dans son corps, la fille voluptueuse du célèbre batteur Youssou Camara du Super Etoile aime ses formes et sait les utiliser comme atout charme. Pulpeuse et sensuelle, la très charismatique actrice a su s’imposer sur les plateaux de tournage et fait sensation à chaque apparition sur le petit écran.

A travers son refus de se plier aux diktats du showbiz, la star de Dérapage revendique le body positivisme en montrant que la beauté est plurielle et qu’elle réside aussi dans la confiance en soi. A bas les critères de beauté dictés par les podiums et les magazines. Vive les femmes qui s’aiment avec leurs rondeurs !

Cheikh COKA