Queen Biz canon et incendiaire en minishort qui en dévoile un peu trop !

Toujours sexy dans les looks décalés, Queen Biz ne laisse personne indifférent. La preuve encore avec son dernier poste Instagram ou la chanteuse enflamme la toile dans une tenue suggestive et pas si sage dévoilant ses jolies jambes à couper le souffle.

Une apparition, un succès, Queen Biz adepte des looks originaux voire totalement décalés, ose et s’amuse en matière de style. Et cela semble lui réussir plutôt super bien. Il faut dire qu’avec sa ligne taille fine et fuselé, la chanteuse peut se permettre quelques folies fashion surtout en cette période de canicule.

Dernièrement, Coumba Diallo de son vrai nom est apparue très sexy en bikini dans son dernier clip avec l’international footballeur Mbaye Diagne. La starlette de la musique sénégalaise est aussi une véritable modeuse dans l’âme, aussi bien sur scène qu’en ville ou à la maison comme ce weekend ou la belle sénégalaise a fait une apparition très remarquée.

Très active sur la toile, la bomba impressionne par son sens du style en passant d’une tenue totalement pailletée à un look renversant. En véritable caméléon de la fashion sphère, Queen Biz connait aussi tout des tendances modes. Récemment la chanteuse s’est affichée avec le jean du moment et hier, c’est un minishort branché qu’elle nous dévoilait. De quoi une fois de plus faire le bonheur de ses fans.

Cheikh COKA