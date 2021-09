Biaicha Lo : Mais que cachent les courbes de la chanteuse ? (PHOTOS)

Biaicha Lo est une jeune artiste chanteuse sénégalaise basée en Italie depuis sa tendre enfance. Née à Dakar en 1996, elle s’est dévoilée à travers son clip « True Love » son premier single sorti il y a de la 8 ans. Le belle sénégalaise possède un sacré fessier, des atouts de charme qu’elle n’hésite pas à exposer au monde entier, tant sur scène que sur les réseaux sociaux.

Agée d’une vingtaine d’année, Aissatou Lo plus connu sous le sobriquet Biaicha est une belle silhouette qui rêve de bousculer la hiérarchie musicale sénégalaise. Après la sortie de ses deux singles (True Love en 2013 et Happyness en 201), cette diplômée en tourisme et qui vit en Italie se met à fond pour concrétiser ses ambitions : devenir une grande star du showbiz international.

Biaicha Lo, ce n’est pas seulement un derrière imposant qui fait fantasmer les hommes. Autre atout de la chanteuse ? sa poitrine qu’elle n’hésite pas à dévoiler des vidéo-clips. Et comme c’est une grande histoire d’amour entre la chanteuse et ses généreuse poitrine, elle a décidé de la valoriser à chaque apparition sur scène.

Biacha c’est aussi ses changements de looks impressionnants. Même si elle lie cela à l’assise de la confiance et l’assurance qu’elle dégage pour atteindre ses objectifs. Souvent comparée à l’affriolante GuiGui ou la controversée Déesse Major, Biaicha assumant son style, balaie déjà les comparaisons avec sa voix cristalline et captivante « on n’est pas pareille, on n’a pas le même style contrairement à elles, je maitrise ce que je fais et je chante depuis longtemps » dixit elle.

Cheikh COKA